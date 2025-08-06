Самоуправления должны участвовать в сокращении общих бюджетных расходов и искать решения, которые позволят эффективнее использовать средства, сохраняя при этом предоставляемые населению услуги, заявил министр финансов Арвилс Ашерaденс во время встречи с представителями Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Как сообщили в Минфине, в среду Ашерaденс встретился с руководителями самоуправлений и представителями ЛСС для укрепления диалога и обсуждения стратегических направлений и актуальных задач при разработке госбюджета на 2026-2028 годы.

Как указал министр, для того чтобы в бюджете 2026 года обеспечить финансирование для стратегических приоритетов страны - обороны, общественной безопасности и демографии - важно совместно с самоуправлениями пересмотреть расходы государственного и муниципальных бюджетов. Министр подчеркнул, что самоуправления должны участвовать в процессе сокращения общих расходов.

Министр призвал самоуправления целенаправленно работать над эффективным и устойчивым управлением финансами, особенно в тех регионах, где наблюдается сокращение численности населения. В ближайшие годы приоритетной задачей самоуправлений станет повышение эффективности управления, включая пересмотр численности работников, централизацию административных процессов и реализацию структурных реформ.

Министр подчеркнул важность развития новых подходов к финансированию инвестиционных проектов и укрепления сотрудничества между самоуправлениями. Это предусматривает совместные закупки, развитие инфраструктуры и предоставление услуг в тех сферах, где это возможно.

Как указали в Минфине, анализ текущей финансовой ситуации в самоуправлениях показывает, что она стабильна. В 2025 году доходы самоуправлений увеличатся на 10,4% или 228 млн евро, и ни в одном самоуправлении прирост не будет ниже 7%. Государство полностью компенсирует влияние изменений налоговой политики, предоставляя дотации и увеличивая долю самоуправлений в поступлениях подоходного налога с населения. Поступления этого налога превысили план на 46,5 млн евро, и эти средства к концу года будут направлены на погашение займов самоуправлений. Накопленные самоуправлениями средства в первом полугодии выросли на 21% до 540 млн евро.

Минфин напоминает, что правительство поручило сократить расходы в госсекторе в 2026-2028 годах как минимум на 450 млн евро, в том числе не менее чем на 150 млн евро в 2026 году. Найденные за счет повышения эффективности и сокращения расходов средства планируется в первую очередь направить на финансирование обороны и безопасности.

В завершение встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог и совместную работу по повышению эффективности госбюджета и бюджетов самоуправлений. Переговоры по бюджету продолжатся после съезда ЛСС, и основное внимание на них будет уделено прогнозам налоговых поступлений, условиям заимствований самоуправлений и механизму выравнивания финансов.