Ситуация с бюджетом становится все драматичнее – и в силу стагнации в экономике, и с учетом растущей на этом фоне инфляции. Самый же тревожный симптом – продолжающееся снижение потребления продовольствия! Это указывает на то, что население уже устало от повышения цен, «не тянет» эти расходы и предпочитает к тому же экономить, а значит – пессимистически смотрит в будущее латвийской экономики.

Проект века тянет на дно

Очевидно, что в этих условиях властям нужно искать любые способы экономии. Пока, правда, траты только растут и... будут прогнозируемо расти. Так, только за 6 месяцев этого года из казны на софинансирование проекта Rail Baltica было истрачено 91,4 миллиона, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Понятно, что поскольку проект набирает обороты и нужно ускорить откуп земли, расходы на реализацию Rail Baltica будут только расти.

Стремительное падение

Увы, из-за коллапса сферы транзита убытки плодит некогда одно из самых прибыльных госпредприятий Latvijas dzelzčeļš. Согласно внесенному в правительство отчету о фискальном влиянии LDz, убытки предприятия в минувшем году превысили 7 миллионов.

В отчете говорится, что в следующем году LDz принесет госказне убытки на 23,1 млн, еще через год прогнозируется минус 30,9 млн, а в 2028-м и в 2029-м – 29,3 и 23,9 млн. соответственно.

То есть государство продолжит дотировать компанию, поскольку ее доходов не хватает сегодня даже на то, чтобы содержать инфраструктуру. Оно и понятно – грузоперевозки уменьшились за год на 4,1 млн тонн и составили всего 11,5 млн тонн. По итогам этого года общий объем грузоперевозок ожидается на катастрофически низком уровне – 9 млн тонн! Для сравнения: в хорошие времена объем грузоперевозок по железной дороге превышал 25 млн тонн.

«И хотя привлекаются новые группы грузов, полностью компенсировать стремительное падение грузов невозможно», – говорится в отчете. В общем, налогоплательщикам придется открывать карман шире.

Снова дотации?

Постоянную головную боль создает и наша национальная авиакомпания – если airBaltic не удастся успешно вывести на биржу (продать акции по выгодной цене), то государству снова придется дотировать компанию. Только нужно будет придумать, «под каким соусом», чтобы Брюссель дал добро. Ведь с учетом постоянных убытков, без привлечения или частных инвесторов, или государства airBaltic просто не обойтись.

Очень дорогой общественный сектор

Понятно, что политики все равно, хотят они того или нет, будут вынуждены «взяться» за расходы общественного сектора – на его содержание в этом году запланировано более 8,6 млрд евро! Но подчеркнем: общественный сектор – это не только госуправление, но еще и все остальные бюджетники, включая медиков, педагогов, пожарных, военных... Всего набирается более 287 тысяч человек. Из них правительственный сектор – 56 тысяч, из которых работники министерств и госканцелярии составляют 3470 человек.

Так или иначе, но работающие в общественном секторе составляют треть от всех работающих. Это очень много! А поскольку зарплаты в этом секторе росли намного стремительнее, чем в частном, то минимум, что придется сделать правительству, чтобы бюджет не вылетел в трубу – заморозить рост зарплат.

Неужели без повышения налогов?

Экономия в создавшейся ситуации, как мы уже констатировали, вещь необходимая. Но не менее важно подумать и о том, как заработать дополнительные деньги в казну, не повышая налоги. Впрочем, нет никаких гарантий, что налоги не поднимут. Точнее, «обычные» налоги трогать власти перед выборами не будут, но никто не мешает им снова поднять акцизы – к примеру, на алкоголь или на подслащенные безалкогольные напитки, а также на продукты с большим содержанием сахара. Минздрав уже вышел с подобным предложением.

Как известно, с 1 августа этого года вступили в силу новые ограничения на торговлю спиртным и введен полный запрет на рекламу алкоголя и маркетинговые действия с алкогольными напитками. Наверняка объемы проданного алкоголя уменьшатся, и, чтобы не потерять в поступлениях в казну от акциза, правительству придется этот акциз повышать.

Пенсионные накопления нам помогут

Еще один источник возможного косвенного дохода – это более активное использование именно для инвестиций в Латвии накоплений второго пенсионного уровня. Эти накопления уже составляют 9 миллиардов, но в нашу экономику из этих средств вкладывается сущий мизер. Чтобы стимулировать размещение денег в Латвии, с 1 августа начали действовать поправки, которые гарантируют держателям накоплений 2-го уровня (банкам и пенсионным фондам) более высокие комиссионные.

Спасительная биржа…

Другой вариант заработать для казны – это отправка акций госпредприятий на биржу. После громкого скандала на сей счет, скорее всего, на биржу выведут только часть акций «второстепенных» предприятий. Но это лучше, чем ничего. При этом очевидно, что очень быстрый доход это не принесет.

Конечно, для оживления экономики необходимо и активное кредитование бизнеса. Объемы кредитования в последние месяцы начали расти, однако все равно Латвия по этому показателю значительно отстает от Эстонии и еще больше – от Литвы.

Сделка века: заработаем или потеряем?

Как уже сообщалось, правительство решило выкупить у шведской Telia все ее акции в предприятиях с государственным контрольным пакетом – Tet и LMT. Средства на выкуп готовы предоставить «Латвэнерго» и Латвийский телерадиоцентр. По слухам, речь идет о 300–400 миллионах. Но это ведь не заработок, а, наоборот, траты, – скажете вы. Правительство надеется до завершения сделки со шведами найти стратегического инвестора, а маленькую часть акций вывести на биржу. Видимо, расчет на то, что, вложив 300–400 млн, можно в итоге получить не менее 700–800 млн. Посмотрим, удастся ли этот кульбит. Обычно государство – весьма плохой коммерсант.

В любом случае, вариантов для заработка у государства в нынешней геополитической обстановке немного. Так что придется умерить аппетиты в смысле расходов. Примечательно, что пока бюджетные расходы в этом первом полугодии, по сравнению с таким же периодом прошлого года, только возросли: и на товары и услуги, и на субсидии и дотации, и зарплаты в общественном секторе, разумеется. К тому же стремительно растут расходы на обслуживание госдолга (на 24,2%!).

Впрочем, без заимствований все равно не обойтись – и на оборону, и на другие неотложные нужды. Между тем размер госдолга уже стремительно приближается к 50% от ВВП.