Уже в ближайший понедельник премьер и все правительство выйдут из двухнедельного отпуска - состоится заседание коалиционного совета, которое обещает быть очень долгим и горячим. Так Эвика Силиня намерена обсудить с "прогрессивными" их выходку с публичным призывом к президенту и другим руководителям страны не принимать президента Израиля и пересмотреть стратегические отношения с Израилем.Глава правительства намерена призвать "прогрессивных" впредь придерживаться принципа единой внешней политики и не устраивать подобных демаршей.

В повестке дня коалиции и обсуждение возможностей сократить расходы министерств. Глава минсообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") намерен обсудить возможность отказаться от первоначального плана сократить на 16 миллионов бюджет, выделяемый на государственные и региональные дороги. Судя по всему, на это премьер и министр финансов предложат господину Швинке найти другие варианты для сокращения. Но при этом реально должны быть уменьшены расходы именно на 16 миллионов.

Как ожидается, правящие обсудят и стабильно высокую инфляцию, обусловленную ростом цен на продукты. И такое удорожание стоимости продуктов происходит на фоне соглашения между правительством и торговыми сетями о снижении цен на базовые продукты.