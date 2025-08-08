Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инфляция, экономика, демарш... Трудный разговор во власти после отпуска 1 788

Политика
Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Премьер попытается стабилизировать ситуацию в правящей коалиции.

Уже в ближайший понедельник премьер и все правительство выйдут из двухнедельного отпуска - состоится заседание коалиционного совета, которое обещает быть очень долгим и горячим. Так Эвика Силиня намерена обсудить с "прогрессивными" их выходку с публичным призывом к президенту и другим руководителям страны не принимать президента Израиля и пересмотреть стратегические отношения с Израилем.Глава правительства намерена призвать "прогрессивных" впредь придерживаться принципа единой внешней политики и не устраивать подобных демаршей.

В повестке дня коалиции и обсуждение возможностей сократить расходы министерств. Глава минсообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") намерен обсудить возможность отказаться от первоначального плана сократить на 16 миллионов бюджет, выделяемый на государственные и региональные дороги. Судя по всему, на это премьер и министр финансов предложат господину Швинке найти другие варианты для сокращения. Но при этом реально должны быть уменьшены расходы именно на 16 миллионов.

Как ожидается, правящие обсудят и стабильно высокую инфляцию, обусловленную ростом цен на продукты. И такое удорожание стоимости продуктов происходит на фоне соглашения между правительством и торговыми сетями о снижении цен на базовые продукты.

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
0
1
1
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео