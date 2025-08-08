Ринкевич подтвердил Зеленскому присоединении Латвии к инициативе по закупке оружия для Украины.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщил Зеленский в социальных сетях.

Президенты обсудили новую инициативу НАТО по закупке необходимого Украине оружия у США, к которой готова присоединиться Латвия.

В ходе переговоров украинский президент проинформировал Ринкевича о переговорах с союзниками и дипломатической ситуации, а также рассказал о шагах, которые, по его мнению, необходимы в будущем.

"Украина и все другие европейские страны нуждаются в стабильном мире и гарантированном будущем. Важно, чтобы мы разделяли понимание того, что этого можно достичь при поддержке США и единстве Европы. Мы договорились координировать [наши] усилия", - пишет Зеленский.

Ринкевич высказался за скорейшее вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Зеленский считает, что Украина сделала для этого все необходимое и что было бы справедливо открыть первые разделы переговоров о вступлении одновременно с Молдовой.

"Латвия полностью принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО", - добавил Зеленский.