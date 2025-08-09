Мог бы убить? Лиану Лангу напугал индус на велосипеде 9 4247

Дата публикации: 09.08.2025
Депутат Рижской думы, а также одиозная поэтесса и идейный вдохновитель дерусификации Латвии, Лиана Ланга расширяет горизонты своего недовольства.

На этот раз ее возмущение вызвала не надпись на русском языке, а курьер, который посмел разъезжать по улицам Риги с наполовину закрытым лицом.

"Разрешено ли работать и передвигаться по Риге с закрытым лицом, уважаемая Рижская муниципальная полиция? Я бы не хотела, чтобы иностранцы приносили на наши улицы свои и чужие культурные/религиозные традиции и делали нашу безопасность более уязвимой!" - написала политик в социальной сети Facebook.

Однако далеко не все комментаторы поддержали недовольство политика и даже указали, что, возможно, она заблуждается:

  • Серьёзно? Вы переживаете, что у человека половина лица закрыта? Только что все были в масках, все кричали и заставляли надевать маски. А теперь ещё и переживают, что у человека маска на лице.

  • Причина вряд ли религиозная, я скорее могу представить себе, что это фильтр против пыли.

  • По головному убору можно определить, что велосипедист — сикх, у них ни женщины, ни мужчины не закрывают лица. В Индии при езде на мотоцикле люди просто надевают маску, чтобы защититься от пыли и грязи. Тогда мотоциклистам тоже не следует носить шлемы.

От себя добавим, что в Индии все сигхи носят под одеждой кинжал...

  • Этот вопрос, Лиана Ланга, вам, вероятно, будет удобнее задать коллегам из Рижской думы лично, без посредничества социальных сетей. Когда вы это сделаете, мы надеемся, что ответ Рижской муниципальной полиции станет достоянием общественности. С нетерпением ждём!

Нужно отметить, что полиция самоуправления никак не прокомментировала публикацию Лианы Ланги, хотя в случаях конкретных нарушений весьма оперативно реагирует в социальных сетях.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
