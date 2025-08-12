«Юридическое безумие», «правовой маразм» или просто грабеж налогоплательщиков?

Политика
Дата публикации: 12.08.2025
tv24
Изображение к статье: «Юридическое безумие», «правовой маразм» или просто грабеж налогоплательщиков?

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что общественность сводит с ума «юридическое безумие» – совмещение должностей в государственной администрации с несколькими должностями в столичных компаниях.

Более того, работающие таким образом чиновники не стесняются начислять себе сверхурочные. При этом работающие в госуправлении не получают зарплату – денег не хватает даже на простую работу, сообщает nra.lv со ссылкой на TV24.

Цитсковскис отметил, что существует прямая зависимость между качеством государственных услуг и доверием, и если услуга предоставляется качественно, доверие граждан растет, и они принимают уровень оплаты труда в государственном управлении.

«Наше общество сводит с ума то, что я называю «правовым безумием» — все эти комбинации должностей. Занимать руководящие должности в министерствах, совмещать их с должностями в корпорациях, раз, два, три. Да, сейчас политики решили ограничить это, но не полностью.

Опять какая-то невидимая рука, рука лоббистов или ещё что-то, и нет, мы всё равно оставим отдельные категории – советы портов и советы особых экономических зон, и так и останется. А потом ещё и весь этот «юридический маразм», который законен – то эта премия, то эта, то эта, а в итоге мы видим непропорционально высокие зарплаты. Хотя это отдельные чиновники, именно это вызывает возмущение в обществе и неприязнь ко всей системе государственного управления», – заявил Цитсковскис.

В законе следует прописать, что ни один госслужащий не может получать больше премьер-министра. Работая в Государственной канцелярии, Цитсковскис вдруг обнаружил, что некоторые госслужащие в Министерстве финансов получают больше премьер-министра, и это, по его мнению, «правовой маразм». Именно поэтому в обществе царит недоверие, отвращение и неприязнь к тому, что происходит в системе государственного управления, и это необходимо искоренять, считает Я. Цитсковскис.

#налоги #зарплата #бюрократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
