Глава МИД Латвии Байба Браже перед встречей лидеров США и РФ на Аляске предостерегла от любого примирения с "временной" оккупацией части территории Украины.

В Financial Times вышла совместная публикация главы МИД Латвии Байбы Браже, министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна и их литовского коллеги Кястутиса Будриса.

"С приближением важного саммита США и РФ на Аляске начались спекуляции о возможности "обмена территориями" между Украиной и Россией. Звучали утверждения, что оккупация частей территории Украины будет "только временно" и "только де-факто", что оставляет надежду на их возвращение в Украину в будущем... Но страны Балтии знают, что такое "только де-факто" российская оккупация и что "временно" может означать полвека", – написала Браже с коллегами.

Министры напомнили, что хотя многие государства Запада никогда не признали советскую аннексию их государств, это никак не защищало шесть миллионов литовцев, латышей и эстонцев от всего, что несла за собой оккупация – депортаций, репрессий, советизации и русификации, масштабного контроля государства за всеми сферами жизни.

"Сейчас шесть миллионов украинских граждан живут под российской оккупацией в регионах, которые Россия захватила силой. Те, кому удалось бежать, рассказывают о пытках, заключении, масштабном надзоре, пропаганде и других жестоких напоминаниях о советских временах", – отметили министры.

"Поддержать идею обмена землями ради хрупкого мира – это повторение прошлого и "приглашение" к повторению самых темных страниц истории. Планы Путина не изменились. Единственный надежный путь к устойчивому миру – это через силу: давить на Россию, поддерживать Украины и инвестировать в нашу собственную оборону. Тогда агрессия Москвы встретится с единственным языком, который она понимает", – заключают министры.