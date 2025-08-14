Уже в сентябре, после летних каникул, в Сейме появится новенький или точнее — новенькая. В депутатские права вступил кандидат в депутаты от Латгалии по списку партии "Стабильности!" психолог по образованию Елена Клявиня.

Ухожу я от вас…

Она заменит Виктора Пучку, который вчера принял решение сложить с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья и необходимости затем длительной реабилитации.

Напомним, что еще в начале весны парламентарии усомнились в том, что В. Пучка владеет госязыком в требуемом для депутата объеме. Впервые был задействован специальный пункт Закона о регламенте работы Сейма (kārtības rullis), который определяет порядок проверки депутата на владение латышским. Большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы отправить Виктора Пучку на обязательную проверку владения госязыком.

Так или иначе, но теперь "языковой вопрос" уже не актуален, поскольку депутат сам решил покинуть Сейм.

"Отказники" прошлого и настоящего

Отметим, что, вопреки бытующему мнению, далеко не все политики, будучи избранными в парламент, руками и зубами держатся за кресло. Практически в каждом созыве Сейма находятся "отказники" — те депутаты, которые сами складывают депутатские полномочия.

Причины, впрочем, могут быть самые разные — начиная от разочарования в политике и в депутатской деятельности и заканчивая… скандалами, когда человек просто вынужден уйти из активной политики, в том числе и "предчувствуя беду" — например, в отношении него начат уголовный процесс и политик понимает, что он все равно лишится мандата после обвинительного приговора суда.

Если мы говорим о Сейме нынешнего созыва, то Виктор Пучка стал третьим "отказником". Первым была Надежда Третьякова, которая, видимо, психологически или иным образом не была готова исполнять обязанности депутата Сейма и отказалась от мандата уже вскоре после того, как парламент данного созыва начал работу — уже в ноябре 2022 года!

Вторым же депутатом, отказавшимся от мандата, стал экс–премьер Кришьянис Кариньш. Он решил покинуть большую политику после известного "самолетного скандала" и разочаровавшись в проводимой родной партией "Новое Единство" политике.

Если мы возьмем прошлый Сейм, то тогда разочарование в политике того периода испытала Линда Лиепиня — она сложила мандат через почти два года после начала полномочий прошлого созыва. Заметим, что в последствии Лиепиня вернулась в политику: в октябре 2022 года она была избрана депутатом Сейма от партии "Латвия на первом месте" и нынче стала одним из самых активных слуг народа — она постоянно входит в топ депутатов, чаще всего выступающих на трибуне Сейма.

Обещал и… выполнил

По необычной причине в прошлом Сейме мандат сложил Иварс Зариньш. Он во время одного телеинтервью заявил, что полномасштабной войны между Украиной и Россией не будет, но если его прогноз окажется ошибочным, то он откажется от депутатского мандата.

Спустя неделю война таки, как мы знаем, началась, и Зариньш уже 3 марта 2022 года написал заявление об отказе от мандата.

Сейм или зверинец?

Если мы заглянем в новейшую историю "глубже", то увидим, что иногда депутаты отказывались от мандата ради, на их взгляд, более интересного продолжения карьеры! Так, в марте 2018 года, то есть еще во время полномочий 12–го Сейма (2014–2018–й годы), Ингмарс Лидака отказался от депутатского мандата, чтобы… возглавить Рижский зоопарк. Кстати, сегодня Лидака опять в активной политике — он является депутатом Сейма от Объединенного списка.

В том же 12–м Сейме после скандала с возможным мошенничеством при получении транспортной компенсации от мандата отказался Аскольд Клявиньш — в большую политику он с тех пор так и не вернулся.

Равно как и Гунтис Белевич, которого в 2016 году заподозрили в том, что он, будучи министром здоровья, смог обойти очередь на операцию. Белевич был вынужден не только покинуть пост министра здоровья, но и отказаться от депутатского мандата.

Тактический уход

Зачастую депутаты уходят из Сейма из "тактических" соображений — например, в свое время так поступил Мартиньш Стакис, дабы сосредоточиться на предвыборной кампании в Рижскую думу. Расчет был правильным — Стакису тогда, в 2020 году, удалось стать мэром Риги.

Так или иначе, но это уже избирателям дальше решать — голосовать ли снова за тех политиков, которые в свое время сами отказались от мандата…

Кстати: сегодня стало известно, что Марис Бриедис покинул фракцию «Стабильности!» в Рижской думе.