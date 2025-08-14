Как стало известно порталу bb.lv, известный боксер и депутат Марис Бриедис вышел из фракции Рижской думы.

Бриедис пока не объявил, что будет делать дальше – перейдет в другую фракцию (партию?) или останется независимым депутатом.

Впрочем, он отметил, что расстался с партией Росликова полюбовно, без взаимных претензий.

Что логично: партия использовала знаменитого боксера для повышения своей популярности, а Бриедис использовал партию для прохождения во власть. Пусть только в городскую, а не республиканскую, но тоже хорошо.

До сотрудничества со «Стабильностью» Майрис Бриедис побывал в списке партии "Согласия". Правда, безуспешно – он неудачно баллотировался на выборах в Сейм, когда "Согласие" не прошло в парламент.

Какой из Бриедиса политик, можно спорить, но то, что он выдающийся спортсмен – это несомненно.

Он был чемпионом мира среди профессионалов по боксу по версиям IBF (2020—2022), The Ring (2020—2022), WBC (2017—2018), WBO (2019), а также по другим версиям.

Бриедис – обладатель бриллиантового пояса WBC Diamond в 1-м тяжёлом весе, а также ордена Трёх звёзд (2017). Ему также был присуждён почётный титул «Человек Европы в Латвии».