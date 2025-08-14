Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Марис Бриедис покинул фракцию «Стабильности!» в Рижской думе 1 2748

Политика
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Марис Бриедис покинул фракцию «Стабильности!» в Рижской думе
ФОТО: Thought Co

Как стало известно порталу bb.lv, известный боксер и депутат Марис Бриедис вышел из фракции Рижской думы.

Бриедис пока не объявил, что будет делать дальше – перейдет в другую фракцию (партию?) или останется независимым депутатом.

Впрочем, он отметил, что расстался с партией Росликова полюбовно, без взаимных претензий.

Что логично: партия использовала знаменитого боксера для повышения своей популярности, а Бриедис использовал партию для прохождения во власть. Пусть только в городскую, а не республиканскую, но тоже хорошо.

До сотрудничества со «Стабильностью» Майрис Бриедис побывал в списке партии "Согласия". Правда, безуспешно – он неудачно баллотировался на выборах в Сейм, когда "Согласие" не прошло в парламент.

Какой из Бриедиса политик, можно спорить, но то, что он выдающийся спортсмен – это несомненно.

Он был чемпионом мира среди профессионалов по боксу по версиям IBF (2020—2022), The Ring (2020—2022), WBC (2017—2018), WBO (2019), а также по другим версиям.

Бриедис – обладатель бриллиантового пояса WBC Diamond в 1-м тяжёлом весе, а также ордена Трёх звёзд (2017). Ему также был присуждён почётный титул «Человек Европы в Латвии».

×
Читайте нас также:
#Бриедис #рижская дума
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
12
2
2
6
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео