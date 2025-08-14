Шесть независимых учреждений подали заявки на приоритетные меры в бюджете 2026 года в размере 7,521 млн евро, сообщается на Портале правовых актов.

Из информационного сообщения Министерства финансов следует, что в основном независимые учреждения подали запросы на дополнительные средства для выплаты зарплат.

Шесть учреждений - Министерство юстиции (суды и Государственная инспекция данных), Центральная избирательная комиссия, Верховный суд, Министерство экономики (Совет по конкуренции) и Конституционный суд - запросили финансирование в общей сложности 15 приоритетных мер.

В том числе Министерство юстиции (окружные и районные (городские) суды) запросило 4,169 млн евро в 2026 году, 3,758 млн евро в 2027 году и по 3,29 млн евро ежегодно в 2028 и 2029 годах на реализацию предложенных мер. Наиболее важными мерами являются обеспечение конкурентоспособной заработной платы, предоставление специальных помещений в здании суда в Риге и развитие центральной инфраструктуры видеоконференцсвязи.

Второй по величине запрос на финансирование приоритетных мер касается Центральной избирательной комиссии (ЦИК). ЦИК нуждается в 2,136 млн евро в 2026 году, в том числе 1,307 млн евро в 2026 году на оплату труда избирательных комиссий с учетом изменения ставок. Из-за изменений графика работы избирательных участков требуется финансирование в размере 829 690 евро.

Верховный суд запросил 609 990 евро на 2026 год и 554 860 евро на 2027 год, а также по 0,5 млн евро на 2028 и 2029 годы. Наиболее важными мерами являются поддержание конкурентоспособной системы вознаграждения сотрудников Верховного суда, на что требуется 314 860 евро ежегодно в период с 2026 по 2029 года.

Совету по конкуренции требуется 433 675 евро в год на индексацию зарплат в течение следующих трех лет.

Государственная инспекция данных запросила 77 853 евро в год на повышение зарплат в течение следующих трех лет.

Конституционный суд, в свою очередь, запросил 94 067 евро в 2026 году и 85 752 евро в 2027 и 2028 годах ежегодно для улучшения предоставляемой государством юридической помощи в процессе рассмотрения дел в Конституционном суде.