Экс-депутат Сейма недовольна тем, что латыши вынуждены переходить в общении на русский язык.

Сегодня состоялась презентация книги-исследования о лингвистической ситуации в стране.

"Почти 35 лет после восстановления независимости Латвии латышский язык остается дискриминированным, например, латыши по-прежнему чувствуют себя вынужденными перейти на общение на русский язык. Таков один из главных выводов в монографии социолингвистки, ведущего исследователя Латвийского музея оккупации Винеты Скуини «Дискриминация латышского языка и двуязычие общества в Латвии», - сообщает Латвийское радио.

Отметим, что Винета Скуиня больше известна под фамилией Пориете и она короткое время была депутатом Сейма от Нацобъединения.

Автор исследования считает ситуацию с госязыком в Латвии все еще неудовлетворительной и в этом виноваты не только политики, но и простые латыши, в которых, по словам экс-депутата Сейма, сидит желание "угождать" и они сами переходят в общении на русский язык.

Автор исследования констатировала, что в Латвии все еще существует реальное двуязычие. Это странно с учетом того, что в Латвии русский язык является родным для 37 процентов населения, не правда ли?!