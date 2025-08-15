Baltijas balss logotype
«С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко!» – Дональд Трамп остался доволен лидером Беларуси 5 1411

Политика
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
«С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко!» – Дональд Трамп остался доволен лидером Беларуси

Президент США Трамп созвонился с президентом Беларуси Лукашенко, в легитимности которого сомневаются в Латвии.

Трамп заявил, что намерен лично встретиться с Лукашенко, с которым только что провел телефонный разговор.

Президент США сообщил, что они обсуждали предстоящие переговоры с Путиным на Аляске, а также освобождение ещё 1300 заключённых.

"У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных.

Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.

Напомним, что, по данным ряда СМИ, Лукашенко в последние месяцы был одним из ключевых посредников в переговорах Вашингтона и Москвы по Украине.

Согласно данным газеты Time, президент Беларуси говорил американцам, что Путин хочет мира и готов идти на компромиссы, консультировал американских чиновников, как поддерживать переговоры с Кремлём в нужном русле, и заверял в готовности России к добросовестным переговорам. При этом он говорил о перспективе Нобелевской премии мира для Трампа в случае успеха.

Ещё один сигнал, который Лукашенко передавал американцам - к Путину нужно относиться с уважением. Он говорил, что всё может рухнуть, если Трамп не будет вести себя с Путиным с достаточным уважением.

«Во имя мира, возможно, вам придётся проявить немного хитрости и пойти на некоторые уступки. Даже если вы не можете понять Путина, относитесь к нему как к человеку», - сказал Лукашенко.

Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Дед
    15-го августа

    Весь ЕС не признал батьку президентом, а Трамп, говорит, что президент. Прикольно будет посмотреть, как эти клоуны будут выкручиваться. только очень грустно, что прикалываемся над своими правителями. а они просто клоуны.

    14
    3
  • VS
    Vad Sorry
    15-го августа

    Трамп думает про свою страну, а что там какая то Калас думает , которая родилась в деревне и просто как собачка тяфкает за деньги, ему как слону он даже на дегенератов ни обращает внимания. Скажет и она поменяет мнение:))

    36
    5
  • П
    Процион
    15-го августа

    У Трампа не получается взять нахрапом Путина, так он теперь предпринимает обходной манёвр: будет пытаться поссорить Белоруссию с Россией. А вдруг получится? Американцу нельзя верить ни на грош.

    34
    9
  • З
    Злой
    15-го августа

    Всех кого выбрал народ и не удалось смутой скинуть, считают наши нелегитимным, уже сказали, что Орбана будут пытаться скинуть гейропейцы, уж очень он мешает.

    34
    6
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    разговором с Батькой Трамп посто воткнул нож в сердце Евросоюзу !!! воткнул и провернул !!! Калас теперь с горя должна удавиться !!!

    55
    5
Читать все комментарии

