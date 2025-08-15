Задача, которую перед собой поставило руководимое Агнесе Лаце ("Прогрессивные") Министерство культуры — добиться, чтобы таковых жителей стало 75%, причем уже к 2027 году, который совсем не за горами!

Данная пропорция удивительным образом совпадает с количеством латышей и лиц национальных меньшинств. Вероятно, эту когорту заранее предусматривается оставить на обочине прогресса, и потому с 1 января 2026 года вещание по–русски уйдет с радио, которое живет на государственные вливания.

Спецдопуск к пропаганде

А вот еще интересная новация, которую подразумевает план Минкульта, вынесенный на заседание государственных секретарей, рабочего органа исполнительной власти: "Медиа разработали планы непрерывности деятельности и в кризисной ситуации способны обеспечить латвийское общество актуальной информацией. У населения есть навыки, знания и понимание эффективно и безопасно использовать медиа, у населения выросли навыки медиаграмотности".

Да уж, действительно, в нынешних условиях хочешь не хочешь приходится вертеться, когда счет заблокированным в стране ТВ–каналам и сайтам пошел на сотни. Впрочем, никто не отменял детища Павла Дурова, и установленная на вашем смартфоне "телега" может с завидной скоростью доставить практически любой эфир, в т. ч. и прямой, запрещенный! Ну а как иначе узнать, что про тебя думает коварный враг, стоящий на востоке?

Вот даже единственное в Латвии информационное агентство LETA регулярно публикует обзоры пропаганды Кремля, так ведь получается, что оно где–то достает все эти трансляции, которые возбраняется смотреть нашему простому брату–обывателю. Может быть, особо аккредитованным корреспондентам даже позволяют смотреть в Youtube, допустим, Владимира Рудольфовича Соловьева! Расписываясь при этом в спецжурнале допуска.

Охрана журналистов

А что касается российской печатной прессы, которая всего лишь с десятилетие назад была доступна во всем своем глянце, сегодня есть лишь несколько киосочков, где в пределах 10 евро можно приобрести выпущенные в Москве пару изданий общегуманистической, вненациональной окраски. Рассказывающих, либо про то, что происходит далеко — либо про то, что было раньше.

Кстати, чтоб не забывали про то, ху из ху, в единственном официозном медиаканале, который все еще существует в т. ч. и в русской версии, содержится такой переходящий, как боевое красное знамя, заголовок: "Нападение РФ на Украину…" И далее может быть что угодно — и про наступление ВСУ на Курщине, и про удары беспилотников по российской территории. Главное, чтобы помнил, осознавал, читатель — кто виноват и что делать.

Министерство культуры особенно озаботилось в этой связи физической неприкосновенностью мастеров пера и камеры: планировалось уже в I полугодии "разработать план решения вопросов безопасности журналистов". Возможно, избранных деятелей СМИ теперь будут сопровождать бравые земессарги? Или, кто знает, может быть, им самим выдадут оружие. С точки зрения вашего автора, впрочем, это изрядная дискриминация других, не менее героических профессий в нашей дорогой Латвии.

На случай войны останется 11 СМИ

"Медиа и их сотрудники подготовлены к работе в условиях войны и конфликта", — это задание предполагается выполнить ко II полугодию 2027 года. Планы работы в военное время утвердят для 11 СМИ по стране.

Кто вольется в отряды фронтовых корреспондентов – не сообщается.

"Содействовать более латышской медийной среде"

Такая задача ставится в министерском документе, исходя из Национального плана развития до 2027 года, имеющего целый раздел — "Сплоченность". Хотя вроде бы тут же идет оговорка, что, мол, "разнообразие медиа способствует плюрализму мнений…", всем понятно, что плюрализм правилен, когда он — на государственном языке!

Потому в плане от госпожи Лаце содержатся следующие тезисы:

"Сокращено использование русского языка как доминирующего языка нацменьшинств на платформах общественного медиа. Способствовать интеграции национальных меньшинств в латышскую языковую и латышскую культурную среду".

Всему этому будет способствовать Фонд поддержки медиа (MAF), который, кроме прочего, будет выплачивать денежку тем лояльным в прошлом русскоязычным СМИ, которые добровольно будут переходить на госязык.

Однако в Минкульте довольно скромно расценивают предполагаемую латышизацию потребления медиаконтента представителями нацменьшинств: с 2023 г., когда на госязыке слушали, читали и смотрели 63% русскоязычных, до 2027 г. планируется поднять эту планку до 65%. Так что получается, что свыше трети русофонов все равно будут получать новости только на родном языке.

При этом, доля "потребления нелегального содержания", обещает Минкульт, составит через 2 года всего 13%. Следовательно, оставшиеся 20% русскоязычных будут принимать сигналы местных, частных, СМИ — на русском. Ибо "Домскую площадь", увы, ликвидируют — под плачь в социальных сетях ее безутешных тружеников. Какой уникальный журналистский коллектив теряем мы. Хотя, по данным медиамониторинга, LR–4 на русском языке воспринимало только 3,6% аудитории страны.

Что это у нас будет в деньгах

По документу, размещенному на сайте likumi.lv, выполнение латвийскими СМИ — как государственными ("общественными"), так и теми, кто причислен путем выполнения заказа, в 2025 году бюджетом профинансируется в объеме 77 679 058 евро. Роскошно, согласитесь: по ходу, например, на такую сумму можно было бы обеспечить полный уход тяжелобольным Латвии, от старушек до маленьких деток. Еще бы и на школьное питание хватило. А журналюги как–нибудь перетоптались бы, тем паче, что — ноги волка кормят. На крайняк можно было бы в кризисную годину разрешить LTV пастись на угодьях коммерческой рекламы, прославляли бы те же самые сосиски да прокладки. Время тяжелое!

Однако несмотря на то, что в государстве денег не хватает буквально на все — ведь у нас теперь девиз "все для фронта, все для победы" — с упорством, достойным лучшего применения, закачиваются сумасшедшие по масштабам отрасли деньги в "редакционно независимые" ресурсы, расположенные на Закюсале и в Вецриге.

Между тем на поддержку качества медиа, поддержку профессиональных организаций и образование сотрудников СМИ, в 2025–27 гг. ежегодно выделяется… 20 000 евро.

Что интересно, в обзоре от Минкульта на сайте правительственных документов фигурирует и газета "СЕГОДНЯ". Нейтрально.

В целом же обстановка на языковых фронтах такая: "На русском языке медиа пользуются 55% жителей Латвии, 93% среди инородцев, а среди латышей медиа на русском языке потребляют 32%". Так что все–таки еще рано говорить о едином инфопространстве в стране, где жизни единой нет — в т. ч. и для самой титульной нации. Хотя мечтать, как говорят, не вредно!