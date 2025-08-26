Перестарались: в Латвии провели секвестр госбюджета на 21 млн евро больше, чем требовалось

Во вторник правительство ЛР поддержало сокращение расходов в объёме 171 миллиона евро в бюджете 2026 года.

Отметим, что 13 мая этого года Кабинет министров поручил пересмотреть расходы в государственном секторе и подготовить предложения по их сокращению в бюджете 2026 года не менее чем на 150 миллионов евро.

Насчет размеров урезаний возникла склока. Министры, который, очевидно, ждали, что их похвалят, натолкнулись на критику частного сектора. Однако член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис на заседании правительства заявил, что частный бизнес ждал гораздо большего сокращения — 850 млн евро.

Обидевшаяся премьер-министр Эвика Силиня резко возразила Лиелпетерису, утверждая, что он говорит не правду.

Вступивший в перепалку глава Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите заявил членам правительства, что необходимы более быстрые и амбициозные сокращения государственных расходов. Работодатели считают, что обязательство сократить их на 170 млн евро не соответствует тем вызовам, с которыми столкнулась страна.

Как бы то ни было, в сегодняшнем докладе Минфина говорится, что в результате сокращения расходов на 2026 год удалось найти дополнительные 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. В свою очередь, за три года с 2026 по 2028 год расходы государственного сектора в целом сокращены на 479 миллионов евро.

Также в докладе Минфина отмечается, что изначально при неизменной политике фискальное пространство на 2026 год оценивалось в 39,7 миллиона евро. Однако после того, как отраслевые министерства совместно определили и согласовали сокращение расходов в объёме 171 миллиона евро, фискальное пространство на 2026 год выросло и достигло 210 миллионов евро. О расходовании этого дополнительного ресурса правительство примет решение в дальнейшем процессе рассмотрения бюджета.

Базовые расходы государственного бюджета на 2026 год рассчитаны в размере 12,966 млрд евро, а на 2027 год – 12,758 млрд евро, указано в докладе Минфина.

Кто тут самый экономный

Министерство юстиции предусматривает заморозку Фонда конфискаций на четыре года, сокращение части дотаций Фонду гарантий содержания. Также министерство сокращает четыре должности и даст меньше денег на строительство Лиепайской тюрьмы в 2026 году. Общая сумма сокращений Министерства юстиции составит 27,413 млн евро.

Министерство финансов сокращает административные расходы, в том числе за счёт сокращения должностей в Государственной налоговой службе и Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, в целом уменьшив расходы в 2026 году на 17,108 млн евро.

Министерство экономики пересматривает условия реализации государственных программ поддержки, всего на 9,552 млн евро.

Министерство земледелия сокращает должности и расходы на вознаграждения, расходы на IT-услуги, командировки и ремонт/аренду помещений, сэкономив 7,48 млн евро.

Министерство здравоохранения сокращает фонд вознаграждений и расходы на высшее образование в Рижском университете имени Страдыня, сэкономив 4,597 млн евро.

Министерство сообщения сокращает расходы на охранные услуги и расходы на создание инфраструктуры альтернативного топлива, всего на 3,9 млн евро.

Министерство иностранных дел сокращает взносы в международные организации и другие расходы — всего на 3,836 млн евро в 2026 году.

Министерство умного управления и регионального развития сокращает расходы на содержание Латвийского национального ботанического сада, Латвийского национального музея природы и инфраструктуры Управления по охране природы. Общая экономия в 2026 году составит 3,535 млн евро.

Министерство культуры сокращает финансирование расходов, которые могут компенсировать платными услугами, сэкономив 3,014 млн евро.

Министерство благосостояния сокращает фонд вознаграждений (в основном расходы на премии и отпускные пособия). Общая экономия в 2026 году составит 2,615 млн евро.

Министерство климата и энергетики сокращает расходы на исследования пр., всего на 2,493 млн евро.

Кабинет министров сокращает должности и пр., сэкономив 1,272 млн евро.

Министерство образования и науки (МОН) среди прочего предлагает ликвидировать Совет по высшему образованию. Также МОН отказывается от дублирующихся подписок на научные базы данных, пересматривает объём реализации научных проектов. Общая экономия в 2026 году составит 817 384 евро.

Министерство внутренних дел сокращает материальное стимулирование работников (премии), пересматривает оплачиваемые услуги здравоохранения для должностных лиц, капитальные закупки пр. Общая экономия в 2026 году составит всего 521 275 евро.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сокращает должности, а также премии, сэкономив 516 700 евро.

Министерство обороны сокращает командировки, конференций, финансирование "Cert.lv" и пр. , в целом сократив расходы в 2026 году всего на 439 199 евро.