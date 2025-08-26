Baltijas balss logotype
Сиротские суды Латвии ждет серьезная реформа 1 480

Политика
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
Сиротские суды Латвии ждет серьезная реформа
ФОТО: Unsplash

Чтобы решить проблему нехватки кадров в сиротских судах, планируется отменить требование, согласно которому обязанности председателя, заместителя председателя и члена суда могут исполнять только лица, достигшие возраста 30 лет. Это предусматривают внесенные во вторник на рассмотрение в правительство поправки к закону о сиротских судах, разработанные Министерством благосостояния.

Как поясняется в аннотации к поправкам, в настоящее время сотрудники судов перегружены работой и испытывают профессиональное выгорание, что негативно сказывается на способности судов качественно выполнять свои задачи, а большинство конкурсов на вакантные должности заканчиваются безрезультатно.

Минблаг отмечает, что возрастное ограничение в 30 лет для работы в суде объективно не обосновано, так как в современных условиях решающую роль играют личные качества, компетенции и профессиональные знания сотрудников, а достижение определенного возраста не является критерием. Более того, ограничение по возрасту само по себе считается дискриминационным. Также предусмотрены изменения и других требований к кандидатам. Поправки предусматривают их оценку на соответствие должности по минимальному уровню образования, профессиональным знаниям, практическому опыту работы с детьми, семьями или в социальной сфере, а также по компетенциям, подтверждающим способность выполнять обязанности.

Согласно проекту поправок, на должность в сиротском суде смогут претендовать лица с высшим образованием по программам социальной защиты и полицейской работы, что, по мнению Минблага, позволит привлекать специалистов с опытом работы в социальной сфере и правоохранительной системе, обладающих навыками разрешения конфликтов и пониманием юридических вопросов. Поправки также предусматривают введение единой системы сертификации сотрудников сиротских судов во всех самоуправлениях и другие изменения.

Решение об окончательном утверждении поправок примет Сейм.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го августа

    У сиротских судей выросли детки, пора устраивать на работу и передавать посты. Дедушка, а я буду полковником?- Будешь! - А генералом?- Нет внучек, у генерала свой внучек есть.

    2
    1

