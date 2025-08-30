Baltijas balss logotype
Минздрав просит перераспределить 5,4 миллиона евро на поддержку украинцев

Политика
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Минздрав просит перераспределить 5,4 миллиона евро на поддержку украинцев
ФОТО: dreamstime

Министерство здравоохранения (МЗ) просит перераспределить дополнительно 5 420 731 евро для обеспечения поддержки жителей Украины, свидетельствует подготовленный МЗ проект распоряжения, пишет LETA.

Финансирование предназначено для покрытия расходов, возникших в связи с оказанием различных видов медицинской помощи гражданам Украины в прошлом и текущем году.

Наибольшая сумма — 3 478 249 евро — необходима для обеспечения медицинской помощи в стационарных медицинских учреждениях в период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.

На обеспечение первичной амбулаторной медицинской помощи, лабораторных исследований, услуг вторичной амбулаторной помощи и противотуберкулёзных медикаментов предусмотрено 1 330 203 евро за период с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, частично покрывая расходы и за октябрь 2024 года.

Для обеспечения плановых стационарных медицинских услуг необходимо 271 983 евро, в том числе 19 407 евро — на системы мониторинга глюкозы и устройства для введения инсулина (инсулиновые помпы, катетеры и резервуары), а также транспортировку пациентов в учреждения здравоохранения более низкого уровня. В эту сумму также входит 252 576 евро на медицинскую транспортировку пациентов из зарубежных медицинских учреждений в стационарные учреждения в Латвии в период с 1 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года в соответствии с международными соглашениями о помощи.

На обеспечение выездов Службы неотложной медицинской помощи в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года необходимо 157 155 евро.

Для компенсации расходов на приобретение лекарств и медицинских изделий, необходимых для амбулаторного лечения, требуется 120 295 евро в период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.

На централизованную закупку медикаментов и материалов, включая препараты для парентерального введения при лечении онкологических заболеваний, необходимо 31 381 евро за тот же период.

На обеспечение стоматологических услуг для детей до 18 лет предусмотрено 31 465 евро за период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Э, Алле.Вы,черти ,о латвийцах сначала озаботьтесь-о тех пусть заботится Зеленский,который выводил 50 млн.ежемесячно в ОАЭ со своей гешефт компанией.,а ему ещё 5 лямов хотите подбросить.А сколько вернёт?!👽Не,только следствие,доказательства и расстрел.Похоже,начинаешь понимать Иосифа,раз по другому не понимают и чувствуют полную безнаказанность,обложившиь Крабом,армией и полицией,куда понасажали своих людей Все как в книге Дэвида Дюка.

    32
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    31-го августа

    Э, Алле.Вы,черти ,о латвийцах сначала озаботьтесь-о тех пусть заботится Зеленский,который выводил 50 млн.ежемесячно в ОАЭ со своей гешефт компанией.,а ему ещё 5 лямов хотите подбросить.А сколько вернёт?!👽Не,только следствие,доказательства и расстрел.Похоже,начинаешь понимать Иосифа,раз по другому не понимают и чувствуют полную безнаказанность,обложившиь КНАБом

    8
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го августа

    Всё правильно, пусть латышские инвалиды и нищие пенсионеры дохнут из - за невозможности купить лекарства. а Латвия 5.5 лимонов отдаст неизвестно кому и неизвестно на что!

    80
    2
  • A
    Anim
    30-го августа

    Свои налогоплательщики месяцами к врачу попасть не могут, а очередные миллионы - на иностранцев...

    86
    3
Читать все комментарии

