Минздрав просит перераспределить 5,4 миллиона евро на поддержку украинцев

Финансирование предназначено для покрытия расходов, возникших в связи с оказанием различных видов медицинской помощи гражданам Украины в прошлом и текущем году.

Наибольшая сумма — 3 478 249 евро — необходима для обеспечения медицинской помощи в стационарных медицинских учреждениях в период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.

На обеспечение первичной амбулаторной медицинской помощи, лабораторных исследований, услуг вторичной амбулаторной помощи и противотуберкулёзных медикаментов предусмотрено 1 330 203 евро за период с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, частично покрывая расходы и за октябрь 2024 года.

Для обеспечения плановых стационарных медицинских услуг необходимо 271 983 евро, в том числе 19 407 евро — на системы мониторинга глюкозы и устройства для введения инсулина (инсулиновые помпы, катетеры и резервуары), а также транспортировку пациентов в учреждения здравоохранения более низкого уровня. В эту сумму также входит 252 576 евро на медицинскую транспортировку пациентов из зарубежных медицинских учреждений в стационарные учреждения в Латвии в период с 1 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года в соответствии с международными соглашениями о помощи.

На обеспечение выездов Службы неотложной медицинской помощи в период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года необходимо 157 155 евро.

Для компенсации расходов на приобретение лекарств и медицинских изделий, необходимых для амбулаторного лечения, требуется 120 295 евро в период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.

На централизованную закупку медикаментов и материалов, включая препараты для парентерального введения при лечении онкологических заболеваний, необходимо 31 381 евро за тот же период.

На обеспечение стоматологических услуг для детей до 18 лет предусмотрено 31 465 евро за период с 1 ноября 2024 года по 31 мая 2025 года.