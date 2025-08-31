Baltijas balss logotype
Бюджет-2026 - «две копейки» сэкономят даже на госязыке

Политика
Дата публикации: 31.08.2025
LETA
Бюджет-2026 - «две копейки» сэкономят даже на госязыке

Министерство образования и науки (МОН) планирует пересмотреть распределение финансирования на реализацию государственной языковой политики с целью облегчить администрирование бюджета и повысить эффективность использования доступных ресурсов, свидетельствует доклад Министерства финансов "О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы".

Сейчас вознаграждение работника, отвечающего за внедрение государственной языковой политики, покрывается из отдельной бюджетной программы "Политика и управление государственным языком", что требует излишних административных процессов, отмечается в докладе.

С целью сокращения раздробленности и упрощения администрирования бюджета с 2026 года планируется перераспределить 33 090 евро на программу "Обеспечение работы центрального аппарата министерства".

Изменения будут фискально нейтральными, без дополнительных затрат, но позволят более эффективно использовать доступные ресурсы и обеспечат единый подход к управлению зарплатами, отмечают в МОН.

Как сообщалось, во вторник, 26 августа, заслушав доклад Министерства финансов "О базе основного государственного бюджета и специального государственного бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы", правительство поддержало сокращение расходов в размере 171 млн евро в бюджете 2026 года.

В докладе говорится, что в результате сокращения расходов на 2026 год найдены дополнительные 171,065 миллиона евро, которые в первую очередь будут направлены на улучшение фискального пространства. А за три года с 2026 по 2028 год в целом расходы публичного сектора будут сокращены на 479 млн евро.

Решение о расходовании фискального пространства, то есть дополнительных средств, правительство примет в ходе дальнейшего рассмотрения бюджета, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

В мае правительство поставило задачу по пересмотру расходов в публичном секторе и подготовке предложений по их сокращению в бюджете 2026 года на сумму не менее 150 млн евро.

#бюджет #экономия #эмиграция
Оставить комментарий

