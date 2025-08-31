Правительство завалило депутатов работой. Скучно не будет

На следующей неделе не только школьники, но и депутаты Сейма возвращаются с каникул. Их ждет очень много работы - исполнительная власть постаралась! За время летнего отпуска в парламент поступило аж 39 изменений в те или иные законы, два международных документа и два новых законопроекта!

Из этого пакета законопроектов самыми спорными, по которым ожидаются горячие дебаты, являются поправки в Закон о труде, и законопроект, обязывающий в крупных обществах капитала в советы и в правлении включать в обязательном порядке женщин, причем их должно быть пропорционально столько же, сколько и мужчин.

Поправки в Закон о труде уже вызвали громкие протесты профсоюзов, поскольку поправки ухудшают социальное положение наемных работнников - в частности, сокращается размер оплаты сверхурочных.

Что же касается "равноправия полов" в руководстве крупных предприятий, то Сейм еще в начале весны отклонил аналогичный законопроект. И вот теперь правительство делает вторую попытку, объясняя это тем, что подобную норму о гендерном равноправии диктует Брюссель - принята соответствующая директива. Скорее всего, депутаты отклонят и вторую попытку.