Правительство завалило депутатов работой. Скучно не будет 3 825

Политика
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Правительство завалило депутатов работой. Скучно не будет

Пока парламентарии отдыхали, исполнительная власть "сочиняла" законопроекты.

На следующей неделе не только школьники, но и депутаты Сейма возвращаются с каникул. Их ждет очень много работы - исполнительная власть постаралась! За время летнего отпуска в парламент поступило аж 39 изменений в те или иные законы, два международных документа и два новых законопроекта!

Из этого пакета законопроектов самыми спорными, по которым ожидаются горячие дебаты, являются поправки в Закон о труде, и законопроект, обязывающий в крупных обществах капитала в советы и в правлении включать в обязательном порядке женщин, причем их должно быть пропорционально столько же, сколько и мужчин.

Поправки в Закон о труде уже вызвали громкие протесты профсоюзов, поскольку поправки ухудшают социальное положение наемных работнников - в частности, сокращается размер оплаты сверхурочных.

Что же касается "равноправия полов" в руководстве крупных предприятий, то Сейм еще в начале весны отклонил аналогичный законопроект. И вот теперь правительство делает вторую попытку, объясняя это тем, что подобную норму о гендерном равноправии диктует Брюссель - принята соответствующая директива. Скорее всего, депутаты отклонят и вторую попытку.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    В Латвии так оно и есть. Самые дорогие галстуки носят именно те, кому достаточно простой верёвки.

    2
    1
  • bt
    bory tschist
    1-го сентября

    to Aleks: т.е. автор этой статьи – тоже уже заслужил небольшой, но вполне достаточный, её отрезок (?)

    3
    3
  • A
    Aleks
    31-го августа

    В Древней Греции считали,что законов должно быть мало,но они должны быть хорошие и решали этот вопрос с помощью веревки. Догадаетесь как?

    17
    3
Читать все комментарии

