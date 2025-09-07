Новая неделя в Сейме обещает быть весьма насыщенной. Уже в понедельник на свое первое после каникул заседание соберутся депутаты подкомиссии по экспорту и конкурентноспособности. В повестке дня обсуждения проблем и перспектив латвийского экспорта. В обсуждении примут участие руководители организаций предпринимателей и экспортеров.

На новой неделе комиссия по социальным делам начнет рассмотрениие подготовленного правительством законопроекта о финансировании и администрировании медобслуживания. Напомним, что законопроект увязывает предоставление бесплатного (по квотам) медобслуживания с декларированным местом жительства. То есть на такую медпомощь смогут претендовать только постоянные жители ЛР, а не наши соотечественники за рубежом.

В свою очередь, депутатов, работающих в подкомиссии по здравоохранению, познакомят с новыми требованиями к врачам по оформлению больничных листов. В частности, медикам, открывая пациенту больничный лист, нужно будет указывать сразу предполагаемый диагноз. Якобы это поможет уменьшить "фиктивные" больничные.

Комиссия же по обороне и внутренним делам заслушает информацию минобороны о подготовке резервистов Национальных вооруженных сил.

Депутаты из комиссии по народному хозяйству с экспертами Банка Латвии и представителями министерств обсудят перспективы экономического роста в стране.