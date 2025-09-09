Откуда пришел человек культуры?

«Давис - человек культуры», - охарактеризовала его профессор Лайма Гейкина, соратница по фракции «Нового Единства».

Действительно, творческая биография нового руководителя ознаменовалась написанием заметок для газеты Министерства обороны Tēvijas Sargs. Так что, можно сказать, во главе комиссии стал коллега. Интересно, что в рядах XI Сейма господин Сталтс служил от списка Национального объединения, в XIV Сейм стремился войти от «Консервативных», а теперь вот попал в самоуправление от партии премьера. Движется к центру, это похвально.

Также обращает внимание, что юридическое лицо, от коего господин Сталтс разливал пиво в Агенскалнсе, в промежутках между политическими дебатами время, именовалось - Komūna.

Практически все участники комиссии были «за» нового главу, скромности ради он сам «воздержался», и его примеру последовал Ваш автор вместе с Евгенией Шафранек от фракции «Латвия на первом месте».

Ну а затем уже новый председатель взял бразды правления в свои руки, и дал слово «Рижскому пространству современного искусства». Так именуется обширное подземное помещение, построенное по проекту архитектора Андиса Калниньша, прямо под Ратушной площадью. Там с 2008 года проводятся всевозможные выставки и концерты. Управляет этим хозяйством муниципальное же предприятие Rīgas nami. К сожалению, кураторы экспозиций не могут найти с собственниками общего языка по поводу новой визуальной идентичности…

Пиктограмма — трудно без 100 грамммов

Суть в том, что для привлечения публики был разработан стиль, основанный на пиктограммах. Вроде бы обычный человечек, как на дорожных знаках, только голову – потерял. Надо полагать, что как зайдешь, увидишь нашу макслу…

Это напоминает указатель общественного туалета, - раскритиковала визуальный бренд Е.Шафранек. По ее мнению, за 2000 евро - а именно столько, признали художественные начальники, было уплачено за данное живописное решение! – можно было сделать и что-то посерьезней, тем более, что для Вецриги.

Вашему же автору показалось, что в контексте нынешней, напряженной международной обстановки, темно-желтая пиктограмма, к тому же еще и вариант с лестницей, показывает, условно говоря, куда бежать при обстреле или бомбежке. Так или иначе, с культурой у нас отчего-то ассоциации не возникли.

Отметим, что все это обсуждение происходило в Портретном зале столичной Ратуши, где со стен взирали изображения бывших градоначальников, исполненные в исключительно реалистической манере. За сопоставимые, надо полагать, суммы.