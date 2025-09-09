Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот и вышел человечек: Старую Ригу украсят неоднозначным визуальным элементом 4 1237

Политика
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Таковы знамения времени.

Таковы знамения времени.

ФОТО: bb.lv

Председателем Комиссии Рижской Думы по культуре на минувшей неделе стал выпускник Гимназии Северных государств Давис Сталтс (1982).

Откуда пришел человек культуры?

«Давис - человек культуры», - охарактеризовала его профессор Лайма Гейкина, соратница по фракции «Нового Единства».

Действительно, творческая биография нового руководителя ознаменовалась написанием заметок для газеты Министерства обороны Tēvijas Sargs. Так что, можно сказать, во главе комиссии стал коллега. Интересно, что в рядах XI Сейма господин Сталтс служил от списка Национального объединения, в XIV Сейм стремился войти от «Консервативных», а теперь вот попал в самоуправление от партии премьера. Движется к центру, это похвально.

Также обращает внимание, что юридическое лицо, от коего господин Сталтс разливал пиво в Агенскалнсе, в промежутках между политическими дебатами время, именовалось - Komūna.

Практически все участники комиссии были «за» нового главу, скромности ради он сам «воздержался», и его примеру последовал Ваш автор вместе с Евгенией Шафранек от фракции «Латвия на первом месте».

Ну а затем уже новый председатель взял бразды правления в свои руки, и дал слово «Рижскому пространству современного искусства». Так именуется обширное подземное помещение, построенное по проекту архитектора Андиса Калниньша, прямо под Ратушной площадью. Там с 2008 года проводятся всевозможные выставки и концерты. Управляет этим хозяйством муниципальное же предприятие Rīgas nami. К сожалению, кураторы экспозиций не могут найти с собственниками общего языка по поводу новой визуальной идентичности…

Пиктограмма — трудно без 100 грамммов

Суть в том, что для привлечения публики был разработан стиль, основанный на пиктограммах. Вроде бы обычный человечек, как на дорожных знаках, только голову – потерял. Надо полагать, что как зайдешь, увидишь нашу макслу…

  • Это напоминает указатель общественного туалета, - раскритиковала визуальный бренд Е.Шафранек. По ее мнению, за 2000 евро - а именно столько, признали художественные начальники, было уплачено за данное живописное решение! – можно было сделать и что-то посерьезней, тем более, что для Вецриги.

Вашему же автору показалось, что в контексте нынешней, напряженной международной обстановки, темно-желтая пиктограмма, к тому же еще и вариант с лестницей, показывает, условно говоря, куда бежать при обстреле или бомбежке. Так или иначе, с культурой у нас отчего-то ассоциации не возникли.

Отметим, что все это обсуждение происходило в Портретном зале столичной Ратуши, где со стен взирали изображения бывших градоначальников, исполненные в исключительно реалистической манере. За сопоставимые, надо полагать, суммы.

Читайте нас также:
#рижская дума
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
16
0
1
3
4
1

Оставить комментарий

(4)
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    забивание пустых голов в Думу, хороший прикол

    4
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    Ну что тут можно сказать: - уровень восприятия художественного дебилизма в Рижской думе, начинает зашкаливать. Причём за наши же деньги!

    29
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    О! Браво! В самую точку попал автор. Это же эмблема современной Рижской думы. Безголовый мэр и куча бессмысленных бестолковых людей рядом. Шикарная дебильная команда.

    32
    1
  • Ш
    Шурик
    9-го сентября

    Всё что надо знать об авторе этого словоблудия - " ... скромности ради он сам «воздержался», и его примеру последовал Ваш автор вместе с Евгенией Шафранек от фракции «Латвия на первом месте»..." ! Типа погеройствовал ?! 😉

    15
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 540
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 10
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 19
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 41
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 96
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 77
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 10
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 19
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео