НДС на продукты, плата за воздух и странные исследования. Что обсудит Сейм? 2 570

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

Оппозиция ближе к выборам тоже заметно активизировалась.

Завтрашнее пленарное заседание Сейма обещает быть не очень продолжительным, но насыщенным — главным образом, благодаря активности оппозиции. Так фракция «Латвия на первом месте» предприняла очередную попытку добиться снижения НДС до 5% на базовые продукты питания и до 12% - на услуги общепита.

Также депутаты этой же фракции подготовили срочный запрос главе минобраза Даце Мелбарде в связи с результатами ревизии Госконтроля, который констатировал, что выделенные 4,3 миллиона евро на закупку измерителей качества воздуха были истрачены нецелесообразно — зачем устанавливать датчики, если единственный результат: понимание необходимости… чаще проветривать помещения?!

Завтра же депутаты утвердят прошение Ивара Бичковича об освобождении его от должности судьи Верховного суда в связи с выходом на заслуженный отдых. Отметим, что И. Бичкович долгие годы был председателем Верховного суда.

По просьбе профильной комиссии с повестки дня исключат поправки «прогрессивных», которые обязывали все заведения общепита обеспечивать клиентов бесплатной питьевой водой.

Сейм рассмотрит и наверняка отклонит проект постановления парламента, подготовленный фракцией «Латвия на первом месте», о реальной экономии госсредств и отказе от финансирования «странных исследований». Депутаты приводят и названия этих исследований, вызвавших широкий резонанс в обществе. Так 300 тысяч выделено на исследование «жизни и смерти в железной эпохи Латвии (5-12 век), столько же денег выделили на исследование различных психо-эмоциональных аспектов автовождения. Не пожалело государство деньги и на исследование однополых партнерских отношений.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го сентября

    "выделенные 4,3 миллиона евро на закупку измерителей качества воздуха были истрачены нецелесообразно" - да и так понятно, что если депутаты будут чаще менять носки, воздух в Сейме будет чище!

    2
    1
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    ,,Золотой теленок,,-настольная книга наших депутатов?! Остап знал 1000 и один способ безболезненного отъёма денег у населения,а и наши депутаты знают 1000 и один способ как обогатиться,придумывая различные схемы помимо скомунизденного бывшими партийцами и комсомольцами с обороны. Так и живут и работают,мечтая за один срок стать евро миллионерами,а кто то ,типа Годманиса,уже может и миллиардер. Вот поэтому на их домах висят огромные латвийские флаги круглый год как благодарность государству за то,что дало такую возможность безболезненно украсть . Раньше Россия считалась самой коррупционной страной на постсоветском пространстве.Теперь я в этом не уверен.

    18
    3

