«Очень дремлющая, немного симпатизирующая России коалиция...» Домбраве и Ко пока не удалось закрыть границу с РФ и РБ 1 1142

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
В Сейме без энтузиазма восприняли инициативу Национального объединения

"Это провокация и вредительство!" - так депутат Сейма Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте") отреагировал на инициативу Национального объединения о закрытии границ с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Напомним, Национальное объединение вышло с инициативой о полном закрытие границ Латвии с Россией и Белоруссией. То есть запрет на любое передвижение через пограничные переходы транспорта и людей. Поводом послужил залет российских дронов в Польшу. Нацобъединение добивалось хотя бы закрытия границ на период военных учений России "Запад-2025".

«Ранее уже были различные гибридные атаки со стороны России, в том числе дроны, которые также залетели в воздушное пространство Польши, воздушное пространство стран Балтии… Но также со стороны России разворачиваются различные другие действия гибридной войны, в том числе против нашей страны, акты саботажа, такие как поджог Музея оккупации. И в этих условиях правительство считает правильным оставлять открытыми границы, оставлять открытыми грузоперевозки, оставлять открытыми переезды людей между странами... Мы предлагаем мягкое решение для очень дремлющей, немного симпатизирующей России коалиции”,- пояснил сегодня на пленарном заседании Сейма свою позицию депутат Нацобъединения Янис Домбрава.

Реагируя на эту инициативу, глава фракции "Стабильности!" Светлана Чулкова предложила закрыть не границу с Россией, а... само Национальное объединение. «От вас реально проблемы и ненависть в Латвийской политике – это единственное, что вы делаете, – проблемы и ненависть. У Латвии больше проблем от вас, чем от российских дронов. Объединение национал-политических предпринимателей... Каждому латышу давно понятно, вы не за Латвию, вы только за места и деньги», - заявила С. Чулкова.

Максимум, что сегодня удалось добиться Нацобъединению, так это рассмотрения проекта постановления на заседании комиссии по национальной безопасности. Уже очевидно, что проект в итоге и будет похоронен в этой комиссии — к моменту его рассмотрения уже и учения «Запад-2025» закончатся…

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Места и деньги...Чулковой бы ещё спросить ,а как вы стали латышами? Потому как лозунг :Разделяй и властвуй присущ совсем не латышам. Годман , Шкеле с Левитом и Кирнштейнсом не дадут соврать.

    25
    1

