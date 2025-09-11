Baltijas balss logotype
Почему мы не Швеция и не Ирландия? Депутаты пока не готовы снижать НДС на продукты 3 624

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Почему мы не Швеция и не Ирландия? Депутаты пока не готовы снижать НДС на продукты

Но шанс что-то изменить к лучшему еще есть…

Очередную попытку добиться снижения НДС на основные продукты питания предприняла парламентская фракция «Латвия на первом месте». Сегодня Сейм рассмотрел предложение этой оппозиционной фракции снизить НДС до 5% на хлеб, молоко и свежие молочные продукты, яйца, свежие мясо и рыбу…

«В Латвии наблюдается существенный рост цен на продукты питания. Особенно резко выросла цена на мясо домашней птицы — на 20,3 процента, яйца стоят на 23,5 процента больше, сливочное масло на 20 процентов стало дороже, и эти данные ясно указывают на то, что инфляционное давление больше всего испытывает корзина ежедневных покупок.

Инфляция достигает 4,1 процента, и это самый высокий показатель за последние месяцы. Однако шведское правительство, чтобы снизить дороговизну жизни и стимулировать экономику, планирует снизить налог на добавленную стоимость на продовольственные товары вдвое, то есть до 6 процентов, то есть вдвое меньше, чем у них сейчас действует действующая ставка НДС. НДС на продукты питания в Латвии является одним из самых высоких в Евросоюзе, и его постоянно призывают снижать и крестьяне, и продуктовые магазины, и отрасль питания. И люди хотят видеть более низкие цены на продукты питания. И, конечно, возникает возмущение, если сравнивать цены на продукты питания, которые есть в Литве, Германии и Латвии. Примечательно, что в большинстве европейских стран, и именно в самых состоятельных, к продовольствию применяется более низкая ставка налога на добавленную стоимость.

Таким образом, основные продукты более доступны людям с низкими доходами, которые тратят значительную часть своего бюджета именно на еду. В Ирландии к большинству продуктов НДС вообще не применяется. Как и в упомянутой мною Швеции, это были 12 процентов, сейчас 6, в Польше — 5 или 8. Латвия со своим огромным НДС неконкурентоспособна среди европейских стран», - пояснила позицию своей фракции депутат Линда Лиепиня («Латвия на первом месте»), призвав коллег из Союза зеленых и крестьян поддержать данную инициативу, поскольку «зеленые крестьяне» тоже постоянно говорят о необходимости снизить НДС на базовые продукты.

Реагируя на это обращение, глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис пообещал, что его политическая сила поддержит в итоге снижение НДС на основные продукты, но чуть позже — при рассмотрении проекта бюджета-2026. Что ж, посмотрим, как будет в действительности. А пока инициатива оппозиционной фракции была отклонена.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Почему мы не Швеция,не Ирландия и даже не Литва? Да потому что в этих странах есть гены государственности издревле ,а Латвия таких корней не имеет,поэтому и появляются в правительстве разные проходимцы ,какие появились в 91 из страны,у которой вообще никогда государства не было,поэтому и ведёт себя как бандит с большой дороги,собрав различную шваль ,попавшую в правительство ,которые такие же семиты как я антисемит.

    8
    2
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Неа, не снизят. Население настолько бедное, что основной объем НДСа как раз и получают из основных продуктов питания.

    17
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    11-го сентября

    Неа, не снизят. У них всё хорошо, у депутатов и министров. А население? Какое население?

    11
    1
Читать все комментарии

