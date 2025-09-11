Почему мы не Швеция и не Ирландия? Депутаты пока не готовы снижать НДС на продукты

Очередную попытку добиться снижения НДС на основные продукты питания предприняла парламентская фракция «Латвия на первом месте». Сегодня Сейм рассмотрел предложение этой оппозиционной фракции снизить НДС до 5% на хлеб, молоко и свежие молочные продукты, яйца, свежие мясо и рыбу…

«В Латвии наблюдается существенный рост цен на продукты питания. Особенно резко выросла цена на мясо домашней птицы — на 20,3 процента, яйца стоят на 23,5 процента больше, сливочное масло на 20 процентов стало дороже, и эти данные ясно указывают на то, что инфляционное давление больше всего испытывает корзина ежедневных покупок.

Инфляция достигает 4,1 процента, и это самый высокий показатель за последние месяцы. Однако шведское правительство, чтобы снизить дороговизну жизни и стимулировать экономику, планирует снизить налог на добавленную стоимость на продовольственные товары вдвое, то есть до 6 процентов, то есть вдвое меньше, чем у них сейчас действует действующая ставка НДС. НДС на продукты питания в Латвии является одним из самых высоких в Евросоюзе, и его постоянно призывают снижать и крестьяне, и продуктовые магазины, и отрасль питания. И люди хотят видеть более низкие цены на продукты питания. И, конечно, возникает возмущение, если сравнивать цены на продукты питания, которые есть в Литве, Германии и Латвии. Примечательно, что в большинстве европейских стран, и именно в самых состоятельных, к продовольствию применяется более низкая ставка налога на добавленную стоимость.

Таким образом, основные продукты более доступны людям с низкими доходами, которые тратят значительную часть своего бюджета именно на еду. В Ирландии к большинству продуктов НДС вообще не применяется. Как и в упомянутой мною Швеции, это были 12 процентов, сейчас 6, в Польше — 5 или 8. Латвия со своим огромным НДС неконкурентоспособна среди европейских стран», - пояснила позицию своей фракции депутат Линда Лиепиня («Латвия на первом месте»), призвав коллег из Союза зеленых и крестьян поддержать данную инициативу, поскольку «зеленые крестьяне» тоже постоянно говорят о необходимости снизить НДС на базовые продукты.

Реагируя на это обращение, глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис пообещал, что его политическая сила поддержит в итоге снижение НДС на основные продукты, но чуть позже — при рассмотрении проекта бюджета-2026. Что ж, посмотрим, как будет в действительности. А пока инициатива оппозиционной фракции была отклонена.