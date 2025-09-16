Baltijas balss logotype
Оскорбления в интернете, еще один выходной и кому выдавать ВНЖ. Что обсудят депутаты? 0 572

Политика
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Двух бывших кандидатов в депутаты юрмальской думы направляют на работу в Центризбирком.

В комиссиях и подкомиссиях Сейма продолжается интенсивная работа. Наиболее горячие дискуссии сегодня пройдут в комиссии по обороне и внутренним делам, где во втором чтении рассматриваются десятки преддожений к новому законопроекту об иммиграции. Нынешний закон, принятый еще в 2004-м году, настолько "забит" бесчетным количеством поправок и дополнений, что уже даже юристам трудно разобраться! Поэтому еще во время полномочий прошлого Сейма правительством был подготовлен новый Иммиграционный закон, который так депутаты предыдущего созыва так и не успели принять. В этом созыве у депутатов в отношении этого законопроекта руки дошли только сейчас, то бишь за год до выборов.

Основные дискуссии по нему еще впереди, но можно предположить, что очень долго слуги народа будут дискутировать о том, на каком основании выдавать временный вид на жительство. Так к примеру, основная редакция законопроекта вообще не предусматривает выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью пытается убедить парламентариев, что это ошибка и обязательно нужно оставить возможность иностранцам получать ВНЖ за приобретение в Латвии дома или офиса - это прекрасный способ привлечь инвесторов. При этом ассоциация предлагает сохранить существующее условие для того, чтобы претендовать на ВНЖ - общая стоимость вложений должна составлять не менее 250 тысяч евро.

В свою очередь, комиссия по правам человека рассмотрит по существу народную инициативу о том, чтобы и День Лачплесиса 11-го ноября был официальным праздничным, то бишь выходным днем.

Подкомиссия по политике в области уголовного права продолжит работу над преддожением "прогрессивных" поивлекать к административной ответственности за оскорбления и угрозы в дигитальной среде, то есть в интернете.

Депутаты же юридической комиссии рассмотрят кадровый вопрос - об избрании в состав Центральной избирательной комиссии Лиги Крапане ("Латвия на первом месте") и Иветы Блауи ("Новое Единство"). Любопытно, что они обе еще в июне баллотировались в Юрмальскую думу.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
