В комиссиях и подкомиссиях Сейма продолжается интенсивная работа. Наиболее горячие дискуссии сегодня пройдут в комиссии по обороне и внутренним делам, где во втором чтении рассматриваются десятки преддожений к новому законопроекту об иммиграции. Нынешний закон, принятый еще в 2004-м году, настолько "забит" бесчетным количеством поправок и дополнений, что уже даже юристам трудно разобраться! Поэтому еще во время полномочий прошлого Сейма правительством был подготовлен новый Иммиграционный закон, который так депутаты предыдущего созыва так и не успели принять. В этом созыве у депутатов в отношении этого законопроекта руки дошли только сейчас, то бишь за год до выборов.

Основные дискуссии по нему еще впереди, но можно предположить, что очень долго слуги народа будут дискутировать о том, на каком основании выдавать временный вид на жительство. Так к примеру, основная редакция законопроекта вообще не предусматривает выдачу ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью пытается убедить парламентариев, что это ошибка и обязательно нужно оставить возможность иностранцам получать ВНЖ за приобретение в Латвии дома или офиса - это прекрасный способ привлечь инвесторов. При этом ассоциация предлагает сохранить существующее условие для того, чтобы претендовать на ВНЖ - общая стоимость вложений должна составлять не менее 250 тысяч евро.

В свою очередь, комиссия по правам человека рассмотрит по существу народную инициативу о том, чтобы и День Лачплесиса 11-го ноября был официальным праздничным, то бишь выходным днем.

Подкомиссия по политике в области уголовного права продолжит работу над преддожением "прогрессивных" поивлекать к административной ответственности за оскорбления и угрозы в дигитальной среде, то есть в интернете.

Депутаты же юридической комиссии рассмотрят кадровый вопрос - об избрании в состав Центральной избирательной комиссии Лиги Крапане ("Латвия на первом месте") и Иветы Блауи ("Новое Единство"). Любопытно, что они обе еще в июне баллотировались в Юрмальскую думу.