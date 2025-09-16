Зеленский объявил, что 16 сентября принял верительные грамоты у назначенных послов трех стран - Латвии, Пакистана и Кипра.

"Пообщался отдельно с каждым о важнейших направлениях сотрудничества для укрепления наших отношений. В это время особенно важно действовать совместно и согласованно – ради мира в Украине и безопасности всего мира", – отметил президент.

"С сегодняшнего дня официально приступает к исполнению обязанностей посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович", – сообщили в латвийском посольстве в Киеве.

Пилдегович заменил на посту посла Латвии в Украине Илгварса Кляву, который занимал этот пост с 2021 года.

Пилдегович родился в 1971 году во Владивостоке (РСФСР), учился в Санкт-Петербурге и Пекине, работает в структурах МИД Латвии с 1994 года. Был послан на обучения в США в Стендфорд, поработал советником и главой канцелярии президента ЛР Вайры Вике-Фрейберги.

Среди прочего он был послом Латвии в США и ООН. До назначения в Украину последние два года возглавлял секретариат по кандидатуре Латвии в Совет безопасности ООН. Латвию в Совет приняли, а Пилдегович уехал в Киев.