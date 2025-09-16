Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский принял верительные грамоты нового посла Латвии 3 646

Политика
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV

Новый посол Латвии Андрей Пилдегович приступил к работе в Украине, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объявил, что 16 сентября принял верительные грамоты у назначенных послов трех стран - Латвии, Пакистана и Кипра.

"Пообщался отдельно с каждым о важнейших направлениях сотрудничества для укрепления наших отношений. В это время особенно важно действовать совместно и согласованно – ради мира в Украине и безопасности всего мира", – отметил президент.

"С сегодняшнего дня официально приступает к исполнению обязанностей посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович", – сообщили в латвийском посольстве в Киеве.

Пилдегович заменил на посту посла Латвии в Украине Илгварса Кляву, который занимал этот пост с 2021 года.

Пилдегович родился в 1971 году во Владивостоке (РСФСР), учился в Санкт-Петербурге и Пекине, работает в структурах МИД Латвии с 1994 года. Был послан на обучения в США в Стендфорд, поработал советником и главой канцелярии президента ЛР Вайры Вике-Фрейберги.

Среди прочего он был послом Латвии в США и ООН. До назначения в Украину последние два года возглавлял секретариат по кандидатуре Латвии в Совет безопасности ООН. Латвию в Совет приняли, а Пилдегович уехал в Киев.

Читайте нас также:
#мид латвии #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го сентября

    Кстати правильно: - Андрейс Пилдеговичс. Старайтесь писать без ошибок.

    11
    1
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Кстати ,Стенфорд-это вотчина соросистов и сатанистов.Все значимые фигуры в ЕС проходили там обучение как и идеолог ВЭФ еврейский фашист Хилари. Закончил Стенфорд и друг Путина,аферист Дмитриев,который вместе с Гинзбургом под патронажем Путина провернул аферу вакцинами,закупив ,, Астрозенику,,по лешевке так как вхож в структуры ВЭФ и выдав их за ,Спутник,,и разницу разделили ,видимо. То то Лукашенко не очень то рекомендовал белорусам прльзовать Дмитриевский вакцинки.Знал,откуда ноги растут.

    7
    9
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    А в закрытом кибуце Израиля он прошел обучение перед Стенфордом как Боррель? Судя по связям с Фрейбергой,прошел обязательно,потому что каждый достойный латыш,чтобы добиться успеха ,должен посетить кибуц Израиля.😎

    7
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 575
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 48
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 23
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 47
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 52
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео