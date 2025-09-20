Латвия — «маленькая квантовая держава», - министр 7 2322

Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия — «маленькая квантовая держава», - министр
ФОТО: LETA

Латвия — это «маленькая квантовая держава», на алгоритмах, разработанных её профессорами, основано до 20% квантовых алгоритмов в мире, заявила в субботу на бизнес-конференции «Как инновации в аэрокосмической отрасли могут способствовать устойчивому развитию и сохранению окружающей среды», прошедшей в рамках выставки «Expo 2025 Osaka», министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое Единство»), пишет LETA.

Латвийские предприниматели и учёные в субботу приняли участие в организованной Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) бизнес-конференции на «Expo 2025 Osaka», подчеркнув компетенции Латвии и её инновационный потенциал в сфере космоса и смарт-технологий.

Конференция проходила в рамках тематической недели «Будущее Земли и биологического разнообразия» выставки «Expo 2025 Osaka» и собрала экспертов, представителей отрасли, академическое сообщество и студентов из Латвии, Японии и других стран для поиска решений, как устойчивые аэрокосмические технологии могут помочь сохранить окружающую среду и биоразнообразие.

Открывая конференцию, министр иностранных дел Латвии в своей речи подчеркнула, что достижения Латвии в области инноваций, ИКТ, квантовых технологий и других новых технологий получают признание во всём мире. Геополитическая ситуация способствовала развитию отечественной индустрии безопасности, включая технологии дронов. Преимуществом Латвии являются и широкие возможности для тестирования технологий — всё больше производителей из стран-союзников приезжают в Латвию тестировать дроны нового поколения.

Также, по словам министра, Латвия достигла значительных успехов в квантовых технологиях: страна считается «маленькой квантовой державой», алгоритмы, разработанные её профессорами, составляют до 20% всех квантовых алгоритмов в мире.

Министр отметила, что результативность и достижения латвийских компаний подтверждаются также высокой оценкой со стороны инвесторов — инвестиционный климат в стране значительно улучшился, и половина из уже действующих инвесторов планирует продолжить инвестиции в Латвии.

С 2020 года, когда Латвия участвует в программах Европейского космического агентства (ЕКА) в качестве ассоциированного государства, страна укрепила свои позиции в международных космических проектах. В настоящее время в Латвии работают около пятидесяти компаний и учреждений, разрабатывающих уникальные решения мирового уровня, признанные как ЕКА, так и НАСА.

В выставке участвуют 159 стран, 7 международных организаций, и ожидается, что её посетят более 28 миллионов человек со всего мира.

#наука #Браже Байба
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
