Кремль остановится тогда, когда получит отпор, заявил в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя вторжение российских дронов в Польшу и нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, пишет LETA.

Президент подчеркивает, что оба инцидента являются новой формой гибридной войны. В определённой степени это напоминает ситуацию в Балтийском море, где в 2023–2025 годах была повреждена подводная инфраструктура. К этому добавляются случаи саботажа и шпионажа в различных странах, включая Латвию.

Комментируя цели России, стоящие за такими провокациями, президент упомянул несколько аспектов. По его мнению, прежде всего, Россия проверяет политическую и военную реакцию НАТО. В случае с инцидентом в Польше была активирована как национальная, так и альянсная система противовоздушной обороны, и несколько дронов были сбиты. Кроме того, была создана миссия НАТО «Восточный страж», которая укрепит систему ПВО на восточном фланге Альянса.

Аналогичная морская миссия «Балтийский страж» дала положительный эффект — новых инцидентов с зимы не зафиксировано, отмечает политик. При этом он признаёт, что это не исключает новых и иных провокаций, но снижает их риск. В настоящее время необходимо укреплять защиту от дронов, обмен информацией и правила применения силы, и в этом плане, по словам президента, Латвии и Министерству обороны нужно многому учиться у Украины.

С политической точки зрения, применение 4-й статьи договора НАТО и отправка дополнительных самолётов в Польшу — это позитивный сигнал, считает Ринкевич, также отметив одобрение 19-го пакета санкций ЕС. В случае с Эстонией сработала миссия патрулирования воздушного пространства Балтии: истребители НАТО поднялись в воздух и российские летательные аппараты были вытеснены, заявил президент.

Ринкевич напоминает, что лидеры балтийских стран выступают за преобразование миссии патрулирования воздушного пространства в полноценную миссию ПВО с расширенными полномочиями и ресурсами. Этот вопрос также будет поднят на консультациях послов на заседании Североатлантического совета в контексте 4-й статьи.

Отвечая на обсуждаемый в обществе вопрос о том, следовало ли сбивать российские истребители, президент отметил, что понимает возмущение и эмоции людей, однако ответ на допущенное нарушение должен быть рациональным, даже в стрессовой ситуации. Он напомнил, что с 2004 года, когда Латвия вступила в НАТО, контроль и охрана воздушного пространства Балтии находятся в ведении соответствующих военных структур альянса.

«Политико-военная дилемма: никто не хочет начинать новую войну, но действия России также не могут остаться без ответа. Поэтому поиск точных решений и их реализация — дело непростое, но оно происходит. Чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьёзного конфликта», — рассуждает президент.

По оценке Ринкевича, сейчас Россия действует ровно настолько, чтобы казаться не заходящей слишком далеко. Однако, учитывая как образ мышления, так и частую некомпетентность России на разных уровнях, она вполне может переступить черту.

«Но ясно одно: Кремль остановится тогда, когда будет отпор. Это то, что мы стараемся объяснить и напомнить своим друзьям», — подчёркивает президент, напоминая о латвийских оборонных проектах, таких как закупка системы ПВО IRIS-T и реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти системы эффективны против ракет и летательных аппаратов, но не против дешёвых и многочисленных дронов.

Во-вторых, цель России — ослабить поддержку Украины, стараясь сократить ресурсы, которые страны альянса и ЕС выделяют на поддержку украинских вооружённых сил, считает Ринкевич. Цель Кремля — снизить боеспособность украинской армии и ограничить поставки вооружений со стороны Запада, чтобы заставить его сосредоточиться на защите собственных стран.

«Пока Украина сражается, всё, на что способна Россия — это относительно мелкие пакости на границе НАТО. Но это может измениться, если война завершится не в пользу Украины», — подчёркивает президент и указывает, что поддержка украинцев должна быть продолжена в полном объёме.

В-третьих, провокации России направлены на влияние на общественное мнение в странах-членах альянса, вызывая недоверие к 5-й статье и солидарности союзников, считает президент Латвии.

«Хотя на международной арене сейчас бурные времена и в информационном пространстве звучит множество различных мнений, НАТО и Европейский союз по-прежнему остаются важнейшими опорами и основой нашей безопасности. У нас есть чёткие планы защиты сухопутных, воздушных и морских границ, а также планы развития НВС и служб внутренних дел. Но они должны быть реализованы без лишних промедлений и бюрократии, что иногда наблюдается», — подчеркнул в завершении президент.

Ранее сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там около 12 минут. Правительство Эстонии решило инициировать консультации по 4-й статье Североатлантического договора. Аналогично поступила и Польша после вторжения дронов. Согласно 4-й статье, государство-член НАТО может потребовать срочных консультаций, если считает, что под угрозой находится его «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность».