В знак солидарности с Эстонией Министерство иностранных дел (МИД) Латвии сегодня вызвало временного поверенного в делах посольства России в Латвии и подало ноту, в которой выразило категорический протест в связи с осуществленным 19 сентября российскими военными самолетами нарушением воздушного пространства Эстонии, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

"Безответственное действие России является грубым нарушением Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года. Это не только создает серьезную угрозу гражданской авиации, но и провоцирует эскалацию ситуации", - подчеркивают в МИД.

В дипломатической ноте латвийская сторона повторила требование о прекращении российской агрессии против Украины, выведении оккупационных войск со всей признанной международным сообществом территории Украины и компенсации всех потерь, которые Украина понесла в результате агрессии России.

Ранее сообщалось, что в пятницу три российских истребителя "Миг-31" без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и провели в нем около 12 минут. Правительство Эстонии решило запросить консультации по статье 4 Североатлантического договора. Аналогичным образом после налета дронов поступила и Польша.