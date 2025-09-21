Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Да, я бы это сделал»: Трамп обещал защищать Латвию от Путина 5 1001

Политика
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV

США помогут защитить Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву, Эстонию), если Россия продолжит эскалацию, заявил Трамп журналистам.

Как и какая именно будет оказана помощь он не уточнил.

На вопрос корреспондента LRT, будет ли он помогать защищать Польшу и страны Балтии, если Россия усилит враждебность, Трамп ответил журналистам: «Да, я бы это сделал. Я бы это сделал». После чего улетел на вертолете.

Месяцем ранее США урезали поддержку вооруженных сил стран Балтии – речь идет о ликвидации американских субсидий, измеряемых сотнями миллионов долларов.

«В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и вынесли им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве, Эстонии, всем членам НАТО, граничащим с Россией», - пишет Reuters.

В более широком смысле, по словам источника Reuters, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил, что Европе следует меньше зависеть от США. При Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины.

×
Читайте нас также:
#НАТО
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
12
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео