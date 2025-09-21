Как и какая именно будет оказана помощь он не уточнил.

На вопрос корреспондента LRT, будет ли он помогать защищать Польшу и страны Балтии, если Россия усилит враждебность, Трамп ответил журналистам: «Да, я бы это сделал. Я бы это сделал». После чего улетел на вертолете.

Месяцем ранее США урезали поддержку вооруженных сил стран Балтии – речь идет о ликвидации американских субсидий, измеряемых сотнями миллионов долларов.

«В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и вынесли им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве, Эстонии, всем членам НАТО, граничащим с Россией», - пишет Reuters.

В более широком смысле, по словам источника Reuters, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил, что Европе следует меньше зависеть от США. При Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины.