Пентагон прекратит помощь странам Балтии и всем членам НАТО, граничащим с Россией, написало сегодня, 20 сентября агентство Reuters.

Как пишет Reuters, американцы сообщили европейцам на встрече в Пентагоне в конце августа.

«В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и вынесли им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве, Эстонии, всем членам НАТО, граничащим с Россией», - пишет издание.

В более широком смысле, по словам источника, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европе следует меньше зависеть от США. При Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины.

Статья так образно характеризует данный подход: «после дипломатического блица в Украине и Газе, Трамп пересаживается в пассажирское кресло, предоставляя европейцам инициативу по разрешению украинского кризиса».

Как сообщал bb.lv, минобороны ЛР отреагировало на американские ограничения следующим заявлением: независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил.

Добавим, что беда не приходит одна. На этой неделе стало известно, что сэкономить на Латвии решила и Еврокомиссия. Брюссель решил сократить финансирования сельского хозяйства в Латвии на 23%, а рыболовства – на 62 процента. В Министерстве земледелия оценили так оценили эти планы: это катастрофа!