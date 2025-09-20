Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дальше сами: Reuters объяснил, почему США решили урезать военную помощь Латвии 10 1915

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дальше сами: Reuters объяснил, почему США решили урезать военную помощь Латвии

Пентагон прекратит помощь странам Балтии и всем членам НАТО, граничащим с Россией, написало сегодня, 20 сентября агентство Reuters.

Как пишет Reuters, американцы сообщили европейцам на встрече в Пентагоне в конце августа.

«В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и вынесли им жесткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве, Эстонии, всем членам НАТО, граничащим с Россией», - пишет издание.

В более широком смысле, по словам источника, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европе следует меньше зависеть от США. При Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины.

Статья так образно характеризует данный подход: «после дипломатического блица в Украине и Газе, Трамп пересаживается в пассажирское кресло, предоставляя европейцам инициативу по разрешению украинского кризиса».

Как сообщал bb.lv, минобороны ЛР отреагировало на американские ограничения следующим заявлением: независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил.

Добавим, что беда не приходит одна. На этой неделе стало известно, что сэкономить на Латвии решила и Еврокомиссия. Брюссель решил сократить финансирования сельского хозяйства в Латвии на 23%, а рыболовства – на 62 процента. В Министерстве земледелия оценили так оценили эти планы: это катастрофа!

×
Читайте нас также:
#НАТО #Еврокомиссия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
39
3
0
1
0
2

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео