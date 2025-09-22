«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась

Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП) от имени Литвы и Латвии на экстренном заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в понедельник.

Она подчеркнула, что Латвия и Литва полностью солидарны с соседней и союзной Эстонией. 12 сентября Совет Безопасности решительно осудил нарушение воздушного пространства Польши, вызванное массированным вторжением российских беспилотников. На этом заседании Латвия и Литва выразили свою полную солидарность с Польшей. Обе балтийские страны также предупредили о риске дальнейших российских провокаций. "Теперь одна из нас - Эстония - созывает встречу в ответ на очередную серьезную и преднамеренную российскую эскалацию", - сказала Браже.

Министр иностранных дел напомнила, что с 2022 года Европа стала свидетелем резкого увеличения числа нестандартных российских атак - от глушения GPS, диверсий, попыток подложить взрывчатку в самолеты DHL до ударов беспилотников.

Война России в Украине и грубое нарушение ею воздушного пространства Эстонии в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение Россией авторитетом СБ ООН и требованиями многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнула Браже.

"Пока мы проводим это экстренное заседание, Россия продолжает наносить удары по украинским городам, разрушать важнейшие объекты гражданской инфраструктуры и убивать ни в чем не повинных мирных жителей - и все это во имя захвата земель. Мы сталкиваемся не с "украинским кризисом", а с российским кризисом", - заявил министр иностранных дел.

Она заявила, что, вопреки усилиям президента США, Европы и партнеров Украины, Россия не стремится к миру. Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН. Она призывает вспомнить Грузию в 2008 году, Крым в 2014 году и широкомасштабную агрессию против Украины с 2022 года.

"Мы никогда не смиримся с попытками России нападать, доминировать, запугивать или устанавливать сферу влияния над своими соседями. Мы - свободные и демократические страны - будем продолжать инвестировать в наши возможности сдерживания, обороны и противодействия. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы развернуть дополнительные возможности для обеспечения того, чтобы российские провокации не допускались в будущем", - сказала Браже.

Латвия и Литва просят Совет ООН продолжать участвовать в поддержании международного мира и безопасности. По иронии судьбы, именно агрессивное, реваншистское поведение России - постоянного члена СБ ООН - вновь серьезно подрывает глобальную безопасность, подчеркнула министр иностранных дел.

Латвия и Литва призывают СБ ООН и все государства-члены ООН самым решительным образом осудить агрессивное поведение России.

