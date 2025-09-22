В последние годы общий объём финансирования, доступного Латвии в рамках различных финансовых программ США, составил около 700 миллионов долларов США (595,4 миллиона евро), в том числе в 2025 году уже выделено около 90 миллионов долларов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Пресс-службу Министерства обороны.

Как пояснили в министерстве, США уже длительное время оказывают Латвии различную помощь для укрепления обороноспособности, включая финансовую поддержку с использованием различных инструментов.

Значительный рост американской помощи начался в 2020 году, когда была запущена программа поддержки "Балтийская инициатива безопасности" (BSI). Это утверждённая Конгрессом США инициатива, определяющая общий объём оборонной поддержки США для Латвии, Литвы и Эстонии.

Параллельно с BSI США предоставляют Латвии поддержку и через другие программы и источники финансирования. С 2020 по 2025 год общий объём доступного финансирования в рамках различных программ составляет примерно 700 миллионов долларов США, из которых около 90 миллионов уже выделено в 2025 году.

Основные направления использования американской помощи — это прямые инвестиции в развитие оборонных способностей Национальных вооружённых сил (НВС), включая не только поставки техники, но и комплексное развитие возможностей: обучение, интеграция оборудования в общую оборонную систему, обеспечение начального уровня технического обслуживания и др.

Программы также используются для обеспечения технического обслуживания оборудования — как поставки первоначальных комплектов запчастей, так и для формирования складов, проведения ремонтов.

Кроме того, американская помощь используется для обучения персонала в США и проведения совместных военных учений, а также для инвестиций в инфраструктуру, необходимую для размещения американских подразделений в Латвии. Эта инфраструктура доступна и для нужд латвийской армии.

Министерству известно, что Министерство обороны США проводит пересмотр своих расходов и предложило прекратить финансирование обороны для европейских стран. Сокращение затронет программу BSI в следующем финансовом году, предполагая снижение примерно на 58 миллионов долларов.

В процессе принятия бюджета в США продолжаются обсуждения и по другим программам сотрудничества. С 2022 года Латвии по программе "Foreign Military Financing" (FMF) было выделено около 121 миллиона долларов, а по программе "International Military Education and Training" (IMET) — около 1,3 миллиона долларов.

"Мы чётко выразили позицию, что существующее финансирование способствует стратегическому и отраслевому сотрудничеству, и оно получило поддержку в Конгрессе США, поэтому мы продолжим дискуссии с союзниками о необходимости этой поддержки. В то же время стратегическое партнёрство между США и Латвией продолжается как в рамках НАТО, так и в двустороннем формате — присутствие американских солдат и техники, совместные учения и обмен информацией", — отметили в министерстве.

Как уже сообщалось, Палата представителей США недавно утвердила предложения в рамках Закона о финансировании национальной обороны на 2026 год (NDAA), направленные на укрепление Балтийской инициативы безопасности. Это первый шаг к её утверждению.

Предложения поддержали как демократы, так и республиканцы.

В рамках инициативы США выделяют финансирование, чтобы страны Балтии могли закупать произведённые в США оружейные системы, проходить обучение по их использованию и получать разведывательную поддержку. Однако, по информации газеты Financial Times, в конце августа представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое обеспечение вооружённых сил стран НАТО, граничащих с Россией. Эти изменения могут затронуть и финансирование Балтийской инициативы безопасности.

Представитель Демократической партии и сопредседатель группы поддержки стран Балтии Салуд Карбахал в ходе дебатов в Палате представителей США назвал возможное сокращение финансирования "огромным подарком российскому диктатору Владимиру Путину и опасным сигналом Кремлю".

Авторы инициативы подчеркнули, что страны Балтии уже давно расходуют на оборону больше минимального уровня, установленного НАТО, и в следующем году планируют направить на оборону более 5% ВВП. Конгрессмен-республиканец Майк Тёрнер указал, что в рамках этой инициативы страны Балтии вкладывают около десяти долларов на каждый доллар помощи со стороны США.

Конгрессмен и сопредседатель группы сотрудничества с Балтийскими странами Дон Бейкон назвал планы Пентагона по сокращению финансирования "позорным решением", которое увеличивает риск конфликта в Европе.

Украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на двух сотрудников Конгресса, сообщило, что одобрение предложений Палатой представителей свидетельствует о чётком намерении законодателей США сохранить и укрепить обязательства по обеспечению безопасности стран Балтии — независимо от возможных изменений политики исполнительной власти.