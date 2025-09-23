Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что НАТО должно быть готово ответить России силой, чтобы предотвратить будущие нарушения своего воздушного пространства. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Ринкевича, "если российские самолеты будут продолжать летать, нарушать наше воздушное пространство, воздушное пространство НАТО, единственный способ остановить их – это продемонстрировать силу".

Он сказал, что на фоне предыдущих российских провокаций миссия по охране воздушного пространства над Балтийским морем "станет полноценной миссией по противовоздушной обороне".

"Я считаю, что правила применения оружия также нужно усовершенствовать таким образом, чтобы в случае продолжения действий России открытие огня стало альтернативой", – добавил латвийский президент.

Ринкевич сказал, что Владимир Путин должен "учиться на истории".

"Потому что перегибая палку, пересекая черту, в какой-то момент ты теряешь все... Сообщения, которые мы слышим от союзников по НАТО, от президента Трампа, от президента Эрдогана, от других лидеров альянса, очень четкие, поэтому даже не пытайтесь", – добавил он.