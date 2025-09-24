Сегодня в 17:45 по латвийскому времени президент Латвии Эдгар Ринкевич выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В своем выступлении Ринкевич будет говорить об агрессии России против Украины и ее угрозе для международного сообщества, о ситуации на Ближнем Востоке и предстоящем участии Латвии в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось, с 20 по 25 сентября Ринкевич находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США), где принимает участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского президент Латвии примет участие в саммите международной Крымской платформы. В ходе Генассамблеи ООН также состоится ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Каролем Навроцким. У Ринкевича предусмотрено несколько двусторонних встреч с лидерами других стран.

Президент Латвии также приглашен на прием президента США Дональда Трампа.

В рамках визита в США у Ринкевича запланированы встречи с представителями латышской диаспоры.

Ранее сообщалось, что на сессии Генассамблеи ООН отдельные западные страны собираются официально признать Палестинское государство. На такой шаг публично обязались пойти Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Бельгия, а также Мальта и Люксембург.

В воскресенье Палестинское государство уже признали Великобритания, Австралия, Португалия и Канада. В понедельник Палестинское государство признала и Франция. Ожидается, что еще несколько стран объявят о признании Палестины.

Позиция правительства Латвии по вопросу признания Палестинского государства не изменилась: Латвия по-прежнему выступает за решение "Два государства для двух народов", но Палестинское государство в настоящее время не признает, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел.