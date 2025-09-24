Это непопулярное мнение, но возможно, Россия хотела, чтобы один из её самолётов был сбит над территориальными водами Эстонии, заявил в беседе с агентством LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Эксперт подчёркивает, что Россия могла сознательно выбрать именно эстонскую морскую границу в Балтийском море, поскольку она не столь символична, как сухопутная граница, а морская граница может создавать довольно двусмысленную ситуацию, ведь на ней нет каких-либо столбов, указывающих на её пересечение.

Также Россия могла учитывать, что воздушное пространство в этом районе патрулируют именно итальянские самолёты, и в случае инцидента с уничтожением самолёта ответственность легла бы на Италию.

"Это означало бы, что это сделали итальянские военные, и у России появилась бы возможность вести диалог с Западом и итальянской элитой, чьё отношение к России и поддержке Украины неоднозначно", — отметил Анджанс, добавив, что в таком случае Россия могла бы распространять тезис о том, что страны Балтии втягивают Италию в Третью мировую войну.

Кроме того, по мнению эксперта, американским политикам такая ситуация могла бы показаться "перешедшей все границы", и Россия могла бы использовать её в своих интересах, чтобы отпугнуть Запад от расширения военного присутствия в регионе, включая страны Балтии.

Эксперт напомнил и о решении Турции сбить российский самолёт несколько лет назад.

"Вспоминая этот случай, многие забывают упомянуть, что Турция официально извинилась за этот инцидент, а Россия применила против Турции экономическое давление", — отметил он, добавив, что тогда уничтожение самолёта произошло в совершенно иной геополитической ситуации и было исключительно решением Турции. В отличие от возможного случая с Эстонией, это была бы коллективная реакция.

Комментируя заявление НАТО, в котором альянс призвал Россию прекратить практику нарушения воздушного пространства на своём восточном фланге, Анджанс подчёркивает, что в нынешней ситуации трудно представить себе более жёсткое заявление, так как его необходимо согласовать между 32 странами.

Многие государства хотели бы более жёсткого тона, но немало стран, наоборот, стремятся смягчить такие заявления — например, Венгрия, Турция или даже США, которые не хотят портить отношения с Россией.

По мнению эксперта, в заявлении НАТО использованы достаточно жёсткие дипломатические формулировки, но России этого может быть недостаточно, и она может проигнорировать заявление, потому что "понимает совершенно другой язык".

Как уже сообщалось, во вторник по просьбе Эстонии состоялись консультации НАТО в соответствии со статьёй 4 договора, связанные с вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии в прошлую пятницу.

По итогам консультаций НАТО предупредило Россию прекратить "эскалационную" практику нарушения воздушного пространства на восточном фланге альянса.

В заявлении подчёркивается, что "у России не должно быть сомнений: НАТО и союзники в соответствии с международным правом применят все необходимые военные и немилитаризованные средства для самообороны и сдерживания угроз со всех направлений".

Также в документе указано, что НАТО "будет реагировать в выбранное нами время, способом и в нужной области", и что приверженность альянса принципу коллективной обороны остаётся нерушимой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что силы альянса будут решать, стрелять ли по российским самолётам, нарушающим воздушное пространство, "на основании доступной разведывательной информации о степени угрозы".

Рютте подчеркнул, что "в Эстонии силы НАТО немедленно перехватили и сопроводили самолёт без эскалации, поскольку не было установлено немедленной угрозы".

"Наше послание россиянам ясно — мы будем защищать каждый сантиметр территории союзников", — отметил он.

Инцидент в Эстонии, в ходе которого НАТО подняло в воздух истребители, произошёл чуть более чем через неделю после того, как альянс сбил российские беспилотники над Польшей, что побудило Варшаву также инициировать аналогичные консультации.

В ответ на вторжение беспилотника в польское воздушное пространство НАТО заявило, что усиливает оборону восточного фланга, чтобы предотвратить угрозы со стороны Москвы.

В своём заявлении страны НАТО пообещали, что "ни этот, ни другие безответственные действия России не поколеблют нашу решимость продолжать поддержку Украины".

Прошедшие во вторник консультации стали третьим случаем применения 4-й статьи Североатлантического договора с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и девятым за всю 79-летнюю историю альянса.