Кто разрешил?! Политик призвал отобрать форму у индусов, играющих за сборную Латвию 3 2464

Политика
Дата публикации: 25.09.2025
press.lv
Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

«Поздравляю Даце Мелбарде и Министерство образования с исторической бронзой в крикете Amber Cup 2025. Действительно мощно! Кто разрешил этим «студентам» носить такую форму и называть себя сборной Латвии?» - написал Янис Витенбергс, депутат Сейма от – кто бы сомневался - Нацобъединения. Бывший министр сообщения, между прочим.

Этот твит немедленно вызвал многочисленные критические комментарии.

«Лучше индийцы, чем какие-то левые афганцы или другие экстремисты. Я работала и продолжаю работать в международной компании, где много индийских сотрудников — нормальных людей. И мне кажется, что эта национальность гораздо спокойнее».

«Жду твою заявку на участие в чемпионате по крикету в следующем году. Пригласи своих друзей, потому что неча позволять людям с другим цветом кожи представлять Латвию. Отвратительный расист».

#мнения #скандалы #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
