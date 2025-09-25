МВД не видит пользы от закрытия восточной сухопутной границы Латвии 5 630

Дата публикации: 25.09.2025
Министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в настоящее время не видит пользы от закрытия восточной сухопутной границы Латвии, заявил он в интервью агентству LETA.

С политической точки зрения такое решение можно принять, однако вопрос в том, какую выгоду оно принесёт, считает Козловскис. В недавних учениях «Запад» России и Беларуси на территории Беларуси было задействовано мало ресурсов, поэтому военной угрозы для Латвии не было. Кроме того, в Латвии не происходило таких инцидентов, как в Польше, где на пограничников нападали даже с помощью коктейлей Молотова. Если бы проявились такие признаки, Латвия немедленно закрыла бы границу, отметил министр.

Он не отрицает, что в случае закрытия границы система внутренних дел получила бы определённую выгоду, поскольку при отсутствии движения через границу можно было бы сэкономить ресурсы. Однако с экономической точки зрения это также сопряжено с потерями — в случае закрытия границы исчезнут многие рабочие места, ведь в обслуживании транзита занято достаточно много людей.

В ответ на замечание, что закрытие границы снизило бы риски проникновения в Латвию диверсантов и шпионов, а государственным учреждениям больше не пришлось бы распространять призывы к жителям Латвии воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь, министр ответил, что этот вопрос «не имеет однозначного ответа — "да" или "нет"».

Как сообщалось, недавно Комиссия Сейма по национальной безопасности рассмотрела предложенный Национальным объединением (НО) проект постановления о закрытии границы Латвии с Россией и Беларусью на время военных учений «Запад». Учитывая предоставленную ответственными службами информацию, комиссия решила не продвигать этот проект на дальнейшее рассмотрение в Сейме.

Комиссия указала, что данный вопрос обсуждался также в Совете национальной безопасности (СНБ), который уже поручил Кабинету министров совместно с ответственными структурами оценить ограничения на пересечение восточной границы Латвии.

Комиссия присоединяется к решению СНБ и подчёркивает, что действия Латвии по вопросам безопасности восточной границы должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками — Литвой и Эстонией.

Автор - Юлия Баранская
