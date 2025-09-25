Партии указывают на "длительную неспособность правительства принять четкие решения по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".

Латвия находится в геополитически критической ситуации - война в Украине продолжается, и Россия как агрессор угрожает как региональной, так и европейской безопасности, заявили в Нацобъединении.

"В этих условиях бездействие и нерешительность правительства в вопросе разрыва сотрудничества с Россией и ее союзником Беларусью недопустимы. К сожалению, нынешнее правительство, несмотря на громкие заявления, не может или не хочет действовать решительно, продолжая тем самым косвенно поддерживать экономику России и ее способность вести войну", - заявили в партии.

"Нам неясно, куда премьер-министр направляет корабль правительства. Мы требуем отставки премьер-министра, потому что два года - достаточный срок для принятия правильных решений", - заявил представитель Национального объединения Янис Витенбергс.

Все инициативы партии, направленных на сокращение или полный разрыв экономических связей с Россией и Беларусью, были отложены, отклонены либо просто проигнорированы, утверждают в Национальном объединении.

Произошло обратное: экономическое сотрудничество со странами-агрессорами усилилось. В результате неспособности и нерешительности правительства торговля с Россией в июне этого года выросла на 7% до 71 млн евро, а в июле - еще на 11,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 99,3 млн евро. Таким образом, по данным Центрального статистического управления, Россия входит в пятерку "важнейших партнеров Латвии по экспорту и импорту в июле 2025 года".

В то же время в государственных закупках в Латвии по-прежнему участвуют компании которые зарабатывают "кровавые деньги" в России, компании, в которых реальными бенефициарами являются российские граждане.

Вместо того чтобы сводить к минимуму сотрудничество с Россией, правительство делает обратное: в мае 2025 года были подписаны договоры на модернизацию трех пограничных пунктов пропуска с Россией и Беларусью и повышение их пропускной способности.

Национальное объединение считает, что "Латвии нужно решительное и принципиальное правительство, которое последовательно защищает интересы нашей национальной безопасности и солидарно с украинским народом не только на словах, но и на деле".