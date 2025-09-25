Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Неясно, куда направляется корабль правительства»: партии призывают к отставке премьера 4 1454

Политика
Дата публикации: 25.09.2025
LETA
Изображение к статье: «Неясно, куда направляется корабль правительства»: партии призывают к отставке премьера

Оппозиционные партии Сейма - Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в Нацобъединении.

Партии указывают на "длительную неспособность правительства принять четкие решения по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".

Латвия находится в геополитически критической ситуации - война в Украине продолжается, и Россия как агрессор угрожает как региональной, так и европейской безопасности, заявили в Нацобъединении.

"В этих условиях бездействие и нерешительность правительства в вопросе разрыва сотрудничества с Россией и ее союзником Беларусью недопустимы. К сожалению, нынешнее правительство, несмотря на громкие заявления, не может или не хочет действовать решительно, продолжая тем самым косвенно поддерживать экономику России и ее способность вести войну", - заявили в партии.

"Нам неясно, куда премьер-министр направляет корабль правительства. Мы требуем отставки премьер-министра, потому что два года - достаточный срок для принятия правильных решений", - заявил представитель Национального объединения Янис Витенбергс.

Все инициативы партии, направленных на сокращение или полный разрыв экономических связей с Россией и Беларусью, были отложены, отклонены либо просто проигнорированы, утверждают в Национальном объединении.

Произошло обратное: экономическое сотрудничество со странами-агрессорами усилилось. В результате неспособности и нерешительности правительства торговля с Россией в июне этого года выросла на 7% до 71 млн евро, а в июле - еще на 11,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 99,3 млн евро. Таким образом, по данным Центрального статистического управления, Россия входит в пятерку "важнейших партнеров Латвии по экспорту и импорту в июле 2025 года".

В то же время в государственных закупках в Латвии по-прежнему участвуют компании которые зарабатывают "кровавые деньги" в России, компании, в которых реальными бенефициарами являются российские граждане.

Вместо того чтобы сводить к минимуму сотрудничество с Россией, правительство делает обратное: в мае 2025 года были подписаны договоры на модернизацию трех пограничных пунктов пропуска с Россией и Беларусью и повышение их пропускной способности.

Национальное объединение считает, что "Латвии нужно решительное и принципиальное правительство, которое последовательно защищает интересы нашей национальной безопасности и солидарно с украинским народом не только на словах, но и на деле".

×
Читайте нас также:
#правительство #Эвика Силиня
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
10
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео