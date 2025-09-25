Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Rīgas namu pārvaldnieks продолжает сотрудничать с входившими в картель предприятиями? 1 1380

Политика
Дата публикации: 25.09.2025
LETA
Изображение к статье: Почему Rīgas namu pārvaldnieks продолжает сотрудничать с входившими в картель предприятиями?
ФОТО: LETA

Пять строительных компаний годами распределяли между собой публичные закупки и нечестно зарабатывали за счет самоуправлений, пока их не уличил в этом Совет по конкуренции (СК), пишет Ir.

Тем не менее предприятие "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), которое само сообщило о подозрениях, продолжает сотрудничать с входившими в картель компаниями.

В начале сентября СК оштрафовал пять предприятий за запрещенное соглашение в ходе 33 закупок в период с 2021 по 2024 год. Эта схема причинила ущерб почти на 5 млн евро. Картель состоял из двух групп.

В одной были рижские фирмы "Adapteris", "Alpex" и "Infrakom", в другой - резекненские предприятия "Siltumtehserviss" и "Apkure IM". Они обменивались коммерчески чувствительной информацией, согласовывали условия предложений и подавали фиктивные заявки, чтобы создать иллюзию конкуренции. Нередко проигравшие в конкурсах на закупки позже становились субподрядчиками победителей.

Два крупнейших штрафа получили "Alpex" и "Adapteris", однако они до сих пор остаются партнерами столичного предприятия RNP по крупной закупке, договор по которой был заключен в этом году. Сейчас начался юридически сложный процесс, чтобы расторгнуть договоры с фирмами и возместить убытки, сообщила заместитель председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Майрита Лусе.

На данный момент у RNP имеется 13 договоров с входившими в картель предприятиями. Планирует ли RNP их расторгать? По этому вопросу предприятие будет консультироваться с СК. Риски заключаются в прекращении предоставления услуг, особенно накануне отопительного сезона.

"Продолжение сотрудничества RNP с участниками картеля высвечивает несостоятельность государства. Те, кто стоит у власти, не хотят по-настоящему бороться с этой проблемой", - прокомментировал ситуацию депутат Сейма, юрист Андрей Юдин.

Он положительно оценивает работу СК по выявлению нарушений, но отмечает, что "правовое регулирование недостаточно эффективно для борьбы с подобными схемами".

×
Читайте нас также:
#Рига
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео