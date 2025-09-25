Пять строительных компаний годами распределяли между собой публичные закупки и нечестно зарабатывали за счет самоуправлений, пока их не уличил в этом Совет по конкуренции (СК), пишет Ir.

Тем не менее предприятие "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), которое само сообщило о подозрениях, продолжает сотрудничать с входившими в картель компаниями.

В начале сентября СК оштрафовал пять предприятий за запрещенное соглашение в ходе 33 закупок в период с 2021 по 2024 год. Эта схема причинила ущерб почти на 5 млн евро. Картель состоял из двух групп.

В одной были рижские фирмы "Adapteris", "Alpex" и "Infrakom", в другой - резекненские предприятия "Siltumtehserviss" и "Apkure IM". Они обменивались коммерчески чувствительной информацией, согласовывали условия предложений и подавали фиктивные заявки, чтобы создать иллюзию конкуренции. Нередко проигравшие в конкурсах на закупки позже становились субподрядчиками победителей.

Два крупнейших штрафа получили "Alpex" и "Adapteris", однако они до сих пор остаются партнерами столичного предприятия RNP по крупной закупке, договор по которой был заключен в этом году. Сейчас начался юридически сложный процесс, чтобы расторгнуть договоры с фирмами и возместить убытки, сообщила заместитель председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Майрита Лусе.

На данный момент у RNP имеется 13 договоров с входившими в картель предприятиями. Планирует ли RNP их расторгать? По этому вопросу предприятие будет консультироваться с СК. Риски заключаются в прекращении предоставления услуг, особенно накануне отопительного сезона.

"Продолжение сотрудничества RNP с участниками картеля высвечивает несостоятельность государства. Те, кто стоит у власти, не хотят по-настоящему бороться с этой проблемой", - прокомментировал ситуацию депутат Сейма, юрист Андрей Юдин.

Он положительно оценивает работу СК по выявлению нарушений, но отмечает, что "правовое регулирование недостаточно эффективно для борьбы с подобными схемами".