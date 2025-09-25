Правящая коалиция Рижской думы стабильна - мэр 1 334

Политика
Дата публикации: 25.09.2025
LETA
Изображение к статье: Правящая коалиция Рижской думы стабильна - мэр
ФОТО: LETA

Правящая коалиция Рижской думы в настоящее время стабильнее, чем когда-либо, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель думы Виестур Клейнбергс ("Прогрессивные").

Вопрос о стабильности коалиции мэру был задан в связи с тем, что у него и вице-мэра от Нацобъединения Эдвардса Ратниекса разные позиции по вопросу о необходимости более жестко бороться с нелегальными мигрантами в столице.

Хотя Ратниекс неоднократно указывал на необходимость систематической борьбы с нелегальными мигрантами, привлекая к этой работе муниципальную полицию, Клейнбергс заявил, что это не является приоритетом.

Мэр подчеркнул, что в верхней части списка его приоритетов в настоящее время ремонт Вантового моста, зарплаты муниципальных полицейских и социальных работников, бюджет столицы на следующий год, ремонт улиц, подключение отопления и другие вопросы.

Руководство муниципальной полиции не раз заверяло Клейнбергса в том, что на борьбу с нелегальной миграцией в Риге специальных ресурсов не выделяется и она не будет той структурой, которая организует рейды с целью выявления мигрантов. Тем не менее в целях обеспечения общественного порядка при необходимости столичная полиция в рамках своей компетенции может участвовать в таких рейдах, сказал мэр.

#рижская дума
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
