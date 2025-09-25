Россия должна ответить за свои военные преступления, попытки подорвать государственность и идентичность Украины, уничтожить ее культуру и депортировать украинских детей, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступая на заседании группы друзей "Об ответственности за агрессию против Украины".

Как сообщили в Государственной канцелярии, Браже также подчеркнула необходимость обеспечения справедливости и привлечения России к ответственности.

"Латвия на своем историческом опыте знает, как важно привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии, чтобы обеспечить мир и безопасность в будущем - не только в Украине, но и во всем мире. Руководители СССР никогда не привлекались к международной ответственности за преступления, совершенные до, во время и после Второй мировой войны, в том числе в оккупированных странах Балтии", - сказала Браже, добавив, что сегодня очевидно, что безнаказанность поощряет будущие поколения военных преступников, насильников и убийц.

Она подчеркивает, что специальный трибунал станет важным международно-правовым механизмом, обеспечивающим привлечение к ответственности за преступление российской агрессии против Украины. С его созданием, впервые со времен Нюрнбергского и Токийского процессов, высокопоставленные российские чиновники смогут быть привлечены к ответственности за преступление агрессии.

"Только справедливость обеспечит прочный мир и укрепит основанный на правилах международный порядок в соответствии с принципами Устава ООН и резолюциями, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН", - сказала она.