Юрмальская городская дума сегодня приняла решение внести изменения в обязательные правила и увеличить плату за въезд в город, сообщает ЛЕТА.

Дневная плата за въезд будет увеличена с нынешних трёх до пяти евро. Также примерно вдвое возрастут цены на долгосрочные пропуска — с 10 до 20 евро за недельный пропуск, с 31 до 60 евро за месячный, с 55 до 100 евро за трёхмесячный.

Полугодовой пропуск теперь будет стоить 180 евро вместо прежних 107 евро, а годовой — 270 евро вместо 180 евро.

Юрмальское самоуправление планирует, что новые цены вступят в силу 1 января 2026 года.

Руководство думы в качестве основного аргумента для повышения цен указало необходимость снижения интенсивности дорожного движения. Против изменений выступила оппозиция, в том числе высказывая опасения, что повышение цен может негативно повлиять на приток туристов, что, в свою очередь, отразится на местных предпринимателях.

Оппозиционные депутаты подали два предложения по изменению проекта решения — предлагалось отменить плату за въезд в Юрмалу в зимний сезон, а также установить, что пропуска не требуются работникам юрмальских предприятий, проживающим за пределами города. Дума отклонила оба предложения.

Как заявил мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия), основная цель повышения платы за въезд — снижение транспортного потока. По его словам, плата повышается потому, что поток транспорта в городе стабильно высокий.

С момента последнего повышения платы за въезд до 3 евро в 2021 году зафиксирована инфляция на уровне 33%, отметил Трукснис. Таким образом, по его утверждению, нынешняя плата за въезд больше не выполняет свою основную функцию — ограничение транзитного движения через город.

ДОПОЛНЕНО: как сообщили в самоуправлении, интенсивность движения в Юрмале последние три года остаётся стабильной: в 2024 году было зарегистрировано 4,4 миллиона въездов, с 1 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года - 4,3 миллиона, с 1 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года - 4,5 миллиона.