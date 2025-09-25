В список нежелательных для Латвии лиц включена молдавский политик

Дата публикации: 25.09.2025
LETA
Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

В список нежелательных для Латвии лиц включена пророссийский молдавский политик Ирина Влах Рига, 25 сентября, ЛЕТА. Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц. Гражданке Молдовы запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Польша также запретила Влах въезд на свою территорию на пять лет, заявил в четверг польский МИД, обвинив ее в том, что она помогла Москве вмешаться в парламентские выборы в Молдове, сообщает "Reuters".

В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, результаты которых могут определить путь страны к членству в Европейский союз (ЕС). Официальные лица страны говорят о российской кампании влияния на голосование и срыву плана вступления в ЕС.

Литва также запретила Влах въезд на свою территорию.

МИД Литвы отметил, что Влах регулярно посещает Россию, встречается с ее официальными лицами и координирует вмешательство Москвы во внутренние дела и демократические процессы в Молдове, включая предстоящие парламентские выборы. В августе Канада ввела против нее санкции.

#МИД Латвии #черный список
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
