Оппозиционые депутаты Рижской думы потребовали созвать внеочередное заседание думы по вопросу о соответствия деятельности ООО "Rīgas nami" интересам самоуправления. Предлагается выразить недоверие совету и правлению предприятия.

Оппозиционная фракция считает, что вопрос торговых мест для местных производителей на Рижском центральном рынке не решается ответственно и проактивно, качество предлагаемых услуг не соответствует запрашиваемым ценам, управление недвижимостью в портфеле "Rīgas nami" неэффективно, отсутствует прозрачное управление и четкая стратегия развития.

Поэтому предлагается поручить исполнительному директору Риги Янису Ланге отозвать правление "Rīgas nami", назначить временное правление и незамедлительно искать новое.

Как сообщалось, недовольство работой "Rīgas nami" на Рижском центральном рынке вызвала продажа промтоваров в отремонтированном овощном павильоне. Продаваемые там матрешки вызвали гнев вице-мэра Риги от Национального объединения.

Он встретился с руководством "Rīgas nami" и добился частичного возвращения продавцов овощей и фруктов в овощной павильон, а также более тщательного контроля за ассортиментом и продукцией, в том числе за отсутствием товаров из стран-агрессоров или символизирующих государство-агрессора.

Как мы уже писали сегодня, матрешки, которые продавались в павильоне, были украинскими.