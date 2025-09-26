Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за Rīgas nami оппозиция требует внеочередного заседания Рижской думы 1 1193

Политика
Дата публикации: 26.09.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за Rīgas nami оппозиция требует внеочередного заседания Рижской думы

Оппозиционые депутаты Рижской думы потребовали созвать внеочередное заседание думы по вопросу о соответствия деятельности ООО "Rīgas nami" интересам самоуправления. Предлагается выразить недоверие совету и правлению предприятия.

Оппозиционная фракция считает, что вопрос торговых мест для местных производителей на Рижском центральном рынке не решается ответственно и проактивно, качество предлагаемых услуг не соответствует запрашиваемым ценам, управление недвижимостью в портфеле "Rīgas nami" неэффективно, отсутствует прозрачное управление и четкая стратегия развития.

Поэтому предлагается поручить исполнительному директору Риги Янису Ланге отозвать правление "Rīgas nami", назначить временное правление и незамедлительно искать новое.

Как сообщалось, недовольство работой "Rīgas nami" на Рижском центральном рынке вызвала продажа промтоваров в отремонтированном овощном павильоне. Продаваемые там матрешки вызвали гнев вице-мэра Риги от Национального объединения.

Он встретился с руководством "Rīgas nami" и добился частичного возвращения продавцов овощей и фруктов в овощной павильон, а также более тщательного контроля за ассортиментом и продукцией, в том числе за отсутствием товаров из стран-агрессоров или символизирующих государство-агрессора.

Как мы уже писали сегодня, матрешки, которые продавались в павильоне, были украинскими.

×
Читайте нас также:
#рижская дума #рынок
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео