Беда для премьера и ее партии пришла откуда не ждали. Оппозиционная сеймовская фракция, объединившись с остальной оппозицией, решила "вспомнить" о противоречивой Стамбульской конвенции, которая была ратифицирована парламентом почти два года назад.

Тогда горячие сторонники конвенции - "прогрессивные", - восприняла это, как свою идеологическую победу.

Но это все было в ноябре 2023-го года, когда до следующих парламентских выборов было очень далеко... Сейчас же на дворе конец сентября 2025-го и до выборов остается год. И в повестку дня вчерашнего пленарного заседания был внесен проект денонсации, то есть выхода из Стамбульской конвенции.

Данную инициативу впервые совместно подписали депутаты трех оппозиционных фракций - "Латвия на первом месте", Национальное объединение и Объединенный список.

Угроза отставкой

Еще накануне рассмотрения документа, Эвика Силиня и Ко почувствовали, что "Зеленые крестьяне" готовятся к "измене", то бишь могут поддержать инициативу оппозиции. Дабы этого не допустить, премьер, как заявил в среду вечером в прямом эфире передачи " Kas notiek Latvijā?" на ЛТВ-1 экс-глава минблага Улдис Аугулис, пригрозила увольнением нынешнему министру благосостояния, если "зеленые крестьяне" проголосуют за выход из Стамбульской конвенции.

Если это правда, то "угроза" не сработала и вчера депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян поддержали инициативу оппозиции!

Ход конем

Этому предшествовал горячий обмен мнениями.

"Стамбульская конвенция - троянский конь, документ, который внешне преподносится как инструмент защиты прав женщин, но на самом деле содержит идеологический код, не соответствующий ценностям нашего общества, так как в статью 3 конвенции включено понятие «социальный пол», которое будет использоваться как основа для деконструкции полов - в противоречии с биологической реальностью и традиционными ценностями. Так что среди многих хороших вещей скрыта главная цель – социальная родословная. Точно так же, как на войну выпускаются сотни дронов, чтобы отвлечь внимание, но главный удар идет от пары ракет, так же конвенция скрывает в себе идеологию, подрывающую основы народа.

В Конвенции пол перестает быть биологической реальностью, а определяется как социально-конструированная роль. Это идеологический инструмент, который используется для влияния на образование, воспитание детей и структуру общества", - убежден депутат Марцис Енцитис ("Латвия на первом месте"), который для подтверждения своих слов привел цитату идеологических противников - "прогрессивных": "Когда «ПРОГРЕССИВНЫЕ» шли на выборы, облегчение регулирования смены полов детей было в нашей программе. Хотим предложить регулирование, которое позволило бы легче менять пол, опираясь на заключение психиатра. Это важно и для подростков и детей, потому что они не могут изменить пол биологически, но уже сейчас есть потребность называться иначе». Эта цитата, по мнению Енцитиса, раскрывает истинную цель выдвиженцев конвенции.

Поясним: сама конвенция преследует цель - защитить женщин от насилия в семье. Однако, зачастую, этот документ используется и в "идеологической" борьбе - к примеру, конвенция создает правовую базу для однополых браков и защите "дополнительных" полов.

Впрочем, сторонники конвенции это отрицают.

"Миф и ложь!"

"Коллеги с этой трибуны пугали и будоражили общественность безосновательными мифами и ложью о последствиях, которые это решение принесет. Многие говорили, что потеряем часть нашей независимости. Единственная независимость, которую мы потеряли – предотвращение и борьба с насилием – это уже не вопрос индивидуальной воли политиков, а обязанность.

Латвия входит в одну семью с теми странами, которые обязуются выразить безусловное осуждение насилия и действовать. Международные эксперты дают государствам-участникам практические рекомендации по прогрессу в вопросе борьбы с насилием. В то же время конвенция не ограничивает государство в самостоятельном выборе наиболее подходящих инструментов для достижения этой цели", - заявила под бурные аплодисменты части коллег по Сейму депутат "Нового Единства" Агнесе Краста.

Силиня требует пояснений!

Но еще более громкие и продолжительные аплодисменты прозвучали через несколько минут, когда за начало процесса выхода из конвенции проголосовали 55 депутатов (33 были "против") - это уже упомянутые депутаты трех правых оппозиционных фракций, плюс депутаты Союза зеленых и крестьян и депутаты "Стабильности!". Выход из конвенции поддержало и большинство независимых депутатов, включая близкого к "зеленым крестьянам" Олега Бурова.

Премьер Эвика Силиня отреагировала незамедлительно: "Голосование в Сейме по выходу из Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора. В понедельник призываю дать разъяснения Союз зеленых и крестьян и министра благосостояния, который отвечает за введение Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье", - написала глава правительства в социальной сети X.

Комментируя эту запись, оппозиционный политик Айнарс Шлесерс с иронией заметил, что "до понедельника правительство уже успеет развалиться."

До развала не дойдет?

По слухам, пока "зеленые крестьяне" рушить это правительство не настроены. Эвика Силиня тоже не готова уходить в отставку. Увольнение главы же минблага неминуемо приведет к правительственному кризису. Поэтому едва ли Силиня пойдет на такой шаг...

К тому же вчера Латвия еще не вышла из Стамбульской конвенции - проект денонсации просто передали для дальнейшего рассмотрения в комиссию Сейма по иностранным делам. Правда, комиссией руководит депутат Нацобъединения Инара Мурниеце и в этой комиссии у оппозиции - большинство!

Ясно одно: правительство Силини при таких обострившихся отношениях до выборов не доработает. Но пока еще - в этом году, - не развалится и даже успеет принять бюджет-2026.

Ведь прежде, чем развалить это правительство, нужно предварительно договориться о модели следующего правительства. БОльшая часть оппозиции в Сейме не особо горит желанием брать власть сейчас, когда экономика стагнирует и у политиков нет для народа хороших новостей.