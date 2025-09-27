Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими

Дата публикации: 27.09.2025
LETA
Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить статус российских и белорусских спортсменов в организации является плохой новостью для стран Балтии, заявила президент Латвийского паралимпийского комитета (ЛПК) Дайга Дадзите.

Генеральная ассамблея IPC в субботу приняла решение отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которая действовала после вторжения России в Украину в 2022 году.

Восстановление прав означает, что паралимпийские комитеты России и Беларуси вновь получат право выступать на международных соревнованиях по параспорту, в том числе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане–Кортине-д’Ампеццо, под национальным флагом, с использованием национальных цветов и символики.

«Мы очень разочарованы и недовольны решением Генеральной ассамблеи, так как голосовали против него», — сказала Дадзите.

«Пока продолжается война, участие стран-агрессоров в международных соревнованиях по параспорту невозможно», — считает президент ЛПК. Но IPC решил иначе.

В ходе заседания членские организации IPC — национальные паралимпийские комитеты, международные федерации и спортивные организации для людей с инвалидностью — сначала голосовали по предложению о полной дисквалификации Российского паралимпийского комитета: 111 голосов — против, 55 — за, 11 делегатов воздержались. Затем было отклонено предложение и о частичной дисквалификации (91 против, 77 за, 8 воздержались).

Аналогичным образом проходило голосование по Беларуси: предложение о полной дисквалификации было отклонено (119 против, 48 за, 9 воздержались), как и предложение о частичной (103 против, 63 за, 10 воздержались).

По словам Дадзите, ещё до голосования в Сеуле ощущалась благосклонность многих стран к России и Беларуси, и звучали призывы отделить спорт от политики. Особенно активными в этом плане были африканские страны.

«Конечно, мы с этим не согласны, потому что спорт — это инструмент мягкой силы России, который она потом использует в своей пропаганде», — прокомментировала Дадзите.

Сообщается, что путаница возникла и с самим процессом голосования: изначально оно должно было пройти 26 сентября в электронной системе, но из-за технических проблем его перенесли на 27 сентября и провели вручную.

Кроме того, представители Латвии и Эстонии не имели возможности выступить в дебатах перед голосованием — организаторы объяснили это нехваткой времени.

Учитывая эти обстоятельства и ряд других действий перед выборами, Дадзите поставила под сомнение честность голосования.

Решение IPC было принято через восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Милане–Кортине-д’Ампеццо под нейтральным флагом и при строгом соблюдении условий нейтралитета.

Паралимпийские игры в Милане–Кортине-д’Ампеццо пройдут в марте 2026 года. В них примут участие и восемь спортсменов из Латвии, включая смешанную пару по кёрлингу и национальную сборную по кёрлингу на колясках

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
