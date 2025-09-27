У России не должно быть сомнений в способности НАТО защищать страны-члены альянса и эффективно сдерживать любые угрозы, заявил в субботу президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая в Риге на открытии конференции Военного комитета НАТО на уровне командующих вооружёнными силами, сообщает LETA.

Он подчеркнул, что это первая встреча высшего военного руководства НАТО после саммита в Гааге, где страны-члены обязались усилить оборонные способности альянса, пообещав выделять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Президент отметил, что увеличение оборонных расходов — это серьёзное испытание как для каждой страны в отдельности, так и для Европы в целом, поскольку необходимо справедливо разделить финансовую нагрузку. По его словам, в интересах всех государств-членов НАТО — обеспечить реализацию новых оборонных планов альянса соответствующими силами и ресурсами.

«Речь идёт не о таблицах в Excel и не о политических лозунгах, а о реальных возможностях армий, военно-морских и воздушных сил противостоять как новым, так и традиционным угрозам. [...] Россия представляет собой долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и проверяет Европу и НАТО всеми возможными способами», — подчеркнул Ринкевич.

Он добавил, что наилучший способ защитить союзников — это сдерживание, но оно должно быть действенным. По словам президента, Латвия продолжает инвестировать в развитие оборонных возможностей и вскоре будет готова направлять на оборону 5% ВВП.

Ринкевич напомнил, что как сосед России и Беларуси, Латвия осознаёт свою ответственность за укрепление внешней границы НАТО и Европейского союза. Это означает, в том числе, постоянную борьбу с нелегальной миграцией, которая является частью гибридной тактики этих стран.

Президент акцентировал внимание на важности Балтийской оборонной линии, присутствии союзных войск в Латвии и боеспособности многонациональной бригады НАТО под командованием Канады. Он положительно оценил и действия НАТО по противодействию деятельности так называемого "теневого флота" России.

В качестве неотложного приоритета Ринкевич указал противовоздушную оборону, сославшись на провокации со стороны России и нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии, а также на атаки дронов по Украине, которые задели и союзников, включая Латвию. Он призвал превратить патрулирование воздушного пространства Балтии в полноценную миссию противовоздушной обороны и использовать технологические решения для борьбы с дронами, перенимая опыт Украины.

Как уже сообщалось, в субботу в Риге продолжается конференция Военного комитета — высшего военного органа НАТО. Заседание возглавляет председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В нём также участвуют Верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Александер Гринкевич и Верховный главнокомандующий по вопросам трансформации альянса адмирал Пьер Вандье.

В ходе встречи военное руководство НАТО обсуждает реализацию решений Гаагского саммита, сосредотачивая внимание на усилении коллективного сдерживания и обороны союзников.