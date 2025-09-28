Министр иностранных дел примет участие в панельной дискуссии "Конец старой системы безопасности - что будет дальше?"

Министр иностранных дел Байба Браже 29 и 30 сентября посетит с рабочим визитом Польшу и примет участие в Варшавском форуме по безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-центре Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел примет участие в панельных дискуссиях "Конец старой системы безопасности - что будет дальше?" ("The End of Old Security and What comes Next?") и "Укрепление Европы: трансатлантические стратегии во время войны и неопределенности" ("Securing Europe: Transatlantic Strategies in a Time of War and Uncertainty"), в которых также примут участие спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог и Министр-делегат по делам Европы при Министре Европы и иностранных дел Бенжамен Хаддад.

Кроме того, у Браже запланировано несколько двусторонних встреч на высоком уровне и интервью для СМИ.

Варшавский форум по безопасности - одна из ведущих и крупнейших международных конференций Европы, посвященная европейской безопасности и трансатлантическому сотрудничеству, отмечает Министерство иностранных дел. Форум собирает признанных в мире экспертов по внешней политике и безопасности и высокопоставленных чиновников.