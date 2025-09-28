Среди множества международных организаций, в коих состоит наша республика, особо выделяется одна, членами которой, кроме стандартного набора стран Евросоюза и НАТО, являются еще и Швейцария, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Коста-Рика и Колумбия. Всего 38 стран присоединились к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Зачем?

Спросим у ведомства Байбы Браже

МИД Латвии на днях опубликовал развернутый доклад о смыслах данной структуры: «Во время нарастающих геополитических вызовов ОЭСР продолжает оставаться сообществом сходно мыслящих государств со способностями и ответственностью предоставлять вклад в формирование глобального экономического и политического сотрудничества на основе ценностей организации — свобода индивида, демократия, верховенство закона и либеральная и открытая рыночная экономика, составляющая основу для устойчивого, инклюзивного и благополучного общества».

«Лидерство в климатической области; использование возможностей цифровой трансформации; одновременно управляя рисками и вызовами…» - ну просто супер-организация. Разумеется, если критерием для участия в ней всегда была близость к телу стратегического союзника – Соединенных Штатов. Ибо создана она была в 1948 году как инструмент реализации пресловутого Плана Маршалла, целью коего было намертво пристегнуть Старый Свет к Америке, и не допустить любым путем создания противовеса Вашингтону в Европе.

Латвии удалось впрыгнуть в поезд ОЭСР под самый занавес президентства Барака Обамы, в 2016 году. Затем знамена либерального глобализма несколько поблекли, но сей бронепоезд все еще стоит на запасном пути. Что любопытно – высшее управление ОЭСР расположено в Париже, в королевском охотничьем дворце на окраине Булонского леса Шато-де-ля-Мюэтт. В середине 60-х Франция вышла из военной организации НАТО и вытурила штаб-квартиру альянса из своей столицы – а вот ОЭСР не решилась…

«Основанное на знаниях развитие политики действий»

Ну что это за дивная формулировка, не правда ли? Однако именно в таких тезисах ОЭСР заботится о государственном управлении Латвии. Наше дорогое чиновничество, оказывается, осуществляет целых 6 стратегических направлений, по «дорожной карте».

«Включая выдвинутые в ней приоритеты по планам действий институтов, инициативах реформ и программ обучения, а также обеспечивая регулярный надзор за прогрессом и сотрудничество между создателями политики, исследователями и держателями данных».

Вот оно что, оказывается – а мы-то все репу чешем, откуда это у национальной бюрократии появляются идеи, одна другой краше. Это ведь все ОЭСР!

Учиться всегда пригодится

Особенно любят иноземные благодетели образование развивать. Допустим, такая программа – «Поддержка институционального внедрения в Латвии новой рамки академической карьеры». Стоит ли удивляться потом, что в рамках того же РТУ происходят абсурдные слияния факультетов, ликвидация кафедр и прочая, и прочая…

Кстати, до 2028 года вузы ЛР совместно с Государственным статистическим управлением будут обеспечивать глобальных партнеров самой детальной статистикой о своей работе. А ведь не факт, что даже налогоплательщики Латвии таковую получают – ведь у нас и чисто гражданская информация классифицируется как «для служебных надобностей». Интересненько было бы узнать, к примеру, сметы великих университетских строек в Торнякалнсе – кому, за что, сколько?

Если же вы безработный, то и здесь ОЭСР не оставит без внимания. «В 4-м квартале 2025 года планируется запустить проект сотрудничества ОЭСР и Министерства благосостояния, в котором будет оцениваться влияние активных мер занятости на трудоустройство безработных и изменения в оплате труда, а также эффективность расходов на мероприятия. Дополнительно планируется оценить меры поддержки длительных безработных».

То есть, объединяя государства с общей численностью 1,4 миллиарда человек и общим ВВП около 70 триллионов долларов США, Организация в реальную экономику – отнюдь не вкладывается. Ведь это же так по-либеральному – помогать советом. Хотя денюжку там считать умеют – к 2025 году Латвия занесла в копилку ОЭСР уже 8,17 миллиона евро, взносы на сей год составляют 2,8 миллиона.

Спецконтроль за спецнадзором

Наша страна подписалась и еще под одним странным проектиком ОЭСР – о покупках, которые делают в нашей стране туристы из «третьих государств». Использовать тут предполагается базу данных возврата НДС на границе. Даже статистические органы Латвии признают, что «Запросы на данные ОЭСР сложны и их подготовка требует значительных ресурсов». Т.е., наши налогоплательщики еще и оплачивают из своего кармана труды национальной бюрократии по составлению отчетности!

Теперь и за принятием новых нормативных актов в Сейме и Кабинете Министров бдит не только Евросоюз, но и ОЭСР: «Латвия предоставила актуальную информацию о национальном регулировании и практике в сфере хорошего законодательства». Чтобы в Париже разобрались в наших достижениях, в частности, в индустриальной политике, Министерство экономики даже направило в ОЭСР своего аналитика, некую Линду Курпниеце.

Ну или такой чудненький проект: «Развитие инновационной способности публичного управления Латвии». То есть, это мы здесь думаем, что в парламенте окончательно лишились умишка, штампуя законы со скоростью бешеного принтера. А это, оказывается – инновации у нас.

Вот что еще ОЭСР придумал: «Продолжена активная работа в сотрудничестве со всеми учреждениями по надзору за латвийским рынком по проекту структурных реформ Еврокомиссии «Создание более эффективной и действенной системы надзора за рынком и интеллектуальной собственности для Латвии».

Экономика должна быть экономной

То есть – опять, следим, наблюдаем, складываем данные… Для чего? Авось, «золотому миллиарду» и сгодится. Ведь сам перечень государств, которые вошли в ОЭСР, доказывает, что эта структура, так сказать, с двумя скоростями. Или – что есть члены, которые ставят эксперименты… над другими членами. Вот ОЭСР изучила наш «дальний восток», самый депрессивный регион:

«В докладе подчеркивается, что, несмотря на геополитические вызовы и экономические риски, Латгалия обладает значительным потенциалом — сильной культурной идентичностью и богатым природным наследием. Например, Латгалия демонстрирует положительные тенденции в сокращении эмиссий, которые помогают сделать регион лучшим местом для долгосрочных инвестиций и здоровой жизни».

Разумеется, какие выбросы – если промышленности нет… Так или иначе, вся эта машинерия обходится нашей стране, повторимся, почти в три миллиона. Ваш автор рекомендует министру финансов Арвилсу Ашераденсу – хотите сэкономить, возьмите, откажитесь от членских взносов в сей элитарный клуб. Тогда можно будет и с русской прессы повышенные налоги не взымать. Или чего опасаетесь?