Более полутора лет, 8 аукционов, снижение цены на 40 процентов – однако покупателя на рижский «Дом Москвы» так и не нашлось. Почему, пытается понять Латвийское телевидение (ЛТВ).

«До сих пор прошло восемь аукционов. От первоначальной цены почти в 3,5 миллиона евро стоимость снизили до 2,1 миллиона, то есть примерно на 40%. Но до сих пор не было ни заявок, ни интереса», — констатировал член правления госкомпании «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) Андрис Варна.

По его словам, цена адекватна, состояние здания хорошее, однако потенциальных инвесторов отпугивают возможные судебные риски в будущем. Особый юридический статус объекта, каким он попал в собственность государства, — явление беспрецедентное в Латвии и даже в мире.

По словам экспертов, речь идёт не о цене: по стоимости за квадратный метр объект давно бы нашли покупателя, если бы это был не «Дом Москвы». Сказываются название, политический фон и юридические риски.

К тому же, сообщает ЛТВ, Генпрокуратура РФ возбудила дело о попытке продать Дом Москвы, рассматривая это как незаконные действия. Россия подала иск и в ЕСПЧ, а также разворачивает кампанию по конфискации зарубежных активов. В одном из исков упоминается и национализация Дома Москвы.

В свою очередь, в настоящее время через Московский арбитражный суд Генеральная прокуратура России пытается конфисковать активы «Rietumu banka» в России. В иске содержится ссылка и на национализацию «Дома Москвы», указывается, что «Rietumu banka» присоединилась к политике против России, так как заблокировала более 80 тысяч долларов США, принадлежащих Московскому центру международного сотрудничества.

Кроме политических и юридических рисков, есть и практические. Здание не является классическим офисным центром, а скорее сочетает функции дома культуры и административных помещений. Для использования по-новому его придётся перестраивать.

VNĪ продолжает выставлять объект на торги, но цену снижать больше не планирует. По словам Варны, здание можно приспособить под развлечения или медуслуги, но не под жильё.

Содержание здания обходится дорого: в прошлом году — около 30 тыс. евро, в этом — ещё больше. Большая часть расходов — налог на недвижимость, от уплаты которого Рижская дума отказалась освободить здание, переданное в управление VNĪ.

Глава парламентской комиссии нацбезопасности Айнарс Латковскис настаивает: хотя с аукционами проблемы, но решение ликвидировать «гнездо Кремля» было правильным. Здание следует держать до тех пор, пока его не удастся продать, а вырученные деньги передать Украине.